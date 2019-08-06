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影／有你真好！海上拋錨連2起 海巡署馳援2船9人脫困

2019-08-06 11:29聯合報 記者羅建旺╱即時報導

車輛路上拋錨，有拖吊車幫忙，漁船若在茫茫大海中拋錨，誰來救？

宜蘭連2天發生海上拋錨事件，一起在清晨，一起在深夜，還好有海洋委員會海巡署幫忙，2船9人人船平安脫困。

海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊昨天（5日）清晨4時40分許，接獲王姓民眾報案，指稱花蓮籍一艘舢舨在蘇澳港外近岸海域航行時，發生船隻引擎故障失去動力，請求協助。

蘇澳海巡隊在接獲通報後，回報第一巡防區，立即指揮線上巡防PP-10028 艇前往事故海域，經雷情系統及聯繫報案人王姓民眾，該船的位置在蘇澳港南邊烏岩角外2.5浬漂流，船上5人均安。

昨天凌晨05時15分，PP-10028 艇與舢舨會合後，王姓船長表示，因該船機件不明原因故障，引擎失去動力，協請巡防艇拖帶進港。

PP-10028 艇為落實為民服務之任務，經風險評估確認安全無虞之下開始進行拖帶作業，並於06時40分安全返抵南方澳漁港。

救援任務完成，蘇澳海巡隊昨天（5日）深夜11時40分許，再接獲第一巡防區指揮部通報，有一蘇澳籍漁船在大福海域距岸1浬處，發生機械故障失去動力，請求協助。

蘇澳海巡隊接獲通報後，立即調派線上PP-10023巡防艇前往事故海域，今天（6日）凌晨零時35分，巡防艇抵達大福0.3浬海域與漁船會合，該船無立即性危險且已下錨，船上4員均安，並聯絡蘇澳區漁業電台聯繫拖船前往協助拖帶，請巡防艇幫忙在旁戒護。

今晨2點，「宜安6」開始拖帶漁船，巡防艇在旁協助戒護，今晨5點30分，失去動力漁船安全返抵南方澳漁港。

蘇澳海巡隊呼籲，出海作業，要確實檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時注意氣象資訊，注意航行安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊昨天（5日）清晨4時40分許獲報，花蓮籍一艘舢舨...
海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊昨天（5日）清晨4時40分許獲報，花蓮籍一艘舢舨在蘇澳港外近岸海域航行時，失去動力，海巡隊協助。圖／海巡署提供
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一艘蘇澳籍漁船昨天深夜在大福海域距岸1浬處，發生機械故障失去動力， 蘇澳海巡隊接...
一艘蘇澳籍漁船昨天深夜在大福海域距岸1浬處，發生機械故障失去動力， 蘇澳海巡隊接獲通報救援，戒護拖帶進港。圖／海巡署提供
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海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊昨天（5日）清晨4時40分許獲報，花蓮籍一艘舢舨...
海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊昨天（5日）清晨4時40分許獲報，花蓮籍一艘舢舨在蘇澳港外近岸海域航行時，失去動力，海巡隊協助。圖／海巡署提供
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一艘蘇澳籍漁船昨天深夜在大福海域距岸1浬處，發生機械故障失去動力， 蘇澳海巡隊接...
一艘蘇澳籍漁船昨天深夜在大福海域距岸1浬處，發生機械故障失去動力， 蘇澳海巡隊接獲通報救援。圖／海巡署提供
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海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊昨天（5日）清晨4時40分許獲報，花蓮籍一艘舢舨...
海巡署艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊昨天（5日）清晨4時40分許獲報，花蓮籍一艘舢舨在蘇澳港外近岸海域航行時，失去動力，海巡隊協助。圖／海巡署提供
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海巡署蘇澳事故
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