抓到了！台灣野人落網 他笑：享受被追捕的刺激感

2019-08-06 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「台灣野人」林金寶今年4月出獄後，上月初又在屏東縣恆春鎮、滿州鄉山區活動，因不斷傳出潛入民宅偷吃食物，最近還出現持鐮刀及木棍傷人事件，居民人心惶惶；警方專案小組曾3度交手被他逃脫，昨晚在滿州鄉長樂村山區成功圍捕；當地居民說，雖然他沒有攻擊性，但潛入民宅偷吃、睡工寮，已造成心理恐慌，落網後不用提心吊膽了；他被捕後笑說，享受被追捕的刺激感。

49歲的林金寶家出生台東鹿野鄉下，父親是雲南來台老兵，22年前過世，母親在他幼時離家出走，他不愛念書，國中念了2年就輟學，曾因偷竊被移送少年法庭，之後在陸軍裝甲旅服役，不習慣軍中團體生活曾逃過兵，退伍後短暫跑過遠洋漁船，之後在山區過著離群索居、餓了就潛入民宅竊食的生活，被稱「台灣野人」。

林金寶10年前從台東翻山越嶺到屏東滿州鄉山區，肚子餓時晚上潛入民宅竊食，警方在一處工寮逮捕他；2年前他又在花蓮玉里落網，今年4月才出獄，從7月初起在恆春鎮龍水地區出沒，接著進入滿州地區，多在永靖村、滿州村和港口村周邊山區活動，除了竊食，近期出現持鐮刀及木棍傷人事件，讓警方壓力備增也疲於奔命。

警方為儘快逮捕林金寶，近來不分日夜發動搜捕，還找來10年前曾參與逮捕野人的員警參與，但身材精實的林金寶，在山林裡穿梭自如、行蹤飄忽不定，警方曾3度發現他的蹤影，甚至追到10公尺近的距離，仍被他逃脫；警方昨晚獲報他在長樂村山區現身，佈署重重警力，終於在野溪畔成功圍捕。

林金寶被捕時一身黝黑、半裸赤腳，隨身只帶著一個裝有泡麵和白飯的提袋，另有雨傘、一字錐等物；他告訴警方，因不習慣與人相處，喜歡無拘無束地大自然生活，也知道警方急著逮他，喜歡吃熱食，如果住家沒人就自己動手煮，不會傷害任何人，日前睡工寮被發現奔逃跑時丟木棍打破1名村民頭部，只下嚇嚇對方，不是故意的，真得很抱歉。