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影／200歲三角戀變調 前男友起妒火 怒砍74歲情敵六刀

2019-08-05 17:39聯合報 記者謝育炘╱即時報導

今天凌晨2點多，台北市萬華區梧州街一棟公寓2樓發生砍人案，74歲的男子身中六刀送醫急救。據了解，衝突的起因是黃昏之戀，吃醋引發的殺機，而三角戀的主角是阿公阿嬤級的歲數，三人加起來超過200歲。

65歲的陳姓兇嫌和70歲的女屋主曾是一對戀人，分手後陳男一直想復合，今天凌晨上門找前女友，卻驚見劉男躺在前女友的床上，一時妒火中燒，前、後任男友當場起了衝突，前男友取廚房的菜刀朝劉男砍了6刀濺血倒地。警消獲報抵達現場，立刻將傷者送醫，所幸經急救後，已無生命危險。

台北市萬華區梧州街一棟公寓2樓發生砍人案，74歲劉姓男子身中六刀，警方在現場採證...
台北市萬華區梧州街一棟公寓2樓發生砍人案，74歲劉姓男子身中六刀，警方在現場採證。記者謝育炘／攝影
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