北市萬華區7旬翁遭砍 警追查案發原因

2019-08-05 10:06 中央社 台北5日電



台北市萬華區一處住家今天凌晨驚傳砍人案，7旬劉姓男子疑因糾紛起衝突遭65歲陳姓男子持刀砍傷，造成全身有3處刀傷，警消獲報後協助送醫，全案依法送辦。

警消今天凌晨2時45分獲報，指萬華區梧州街一處2樓住家疑似發生糾紛且造成刀傷事件，派員到場發現一男頭部、腿部有3處刀傷、意識清醒，立即送台大醫院治療，並將傷人者帶回派出所偵訊。

據初步調查了解，傷者劉男和持刀傷人者陳男互不相識，兩人在共同認識的女性友人家中發生糾紛，進而發生衝突後才演變成砍人案，事發原因現仍在偵辦追查中。

全案詢後將依傷害罪或殺人未遂罪送辦。