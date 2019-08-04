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3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

約砲竟嘴唇發紫不治 他稱從肛門注這藥獲無罪

2019-08-04 23:12聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄林姓男子遭控3年前透過網路聊天室與鄭姓男子「約砲」，涉提供安非他命吸食，造成鄭肢體僵硬送醫不治，遭依轉讓禁藥致死罪嫌起訴。但林辯稱，僅給予鄭俗稱「台灣威爾鋼」的壯陽藥，用針頭注入肛門，高雄地院審理認為無法證明驗出的毒品是來自林，判全案無罪，可上訴。

起訴指控，林姓男子透過網路男同志聊天室認識鄭姓男子，彼此是網友關係，2016年7月6日凌晨3點多相約發生性行為，林卻提供0.962毫克至2.243毫克的安非他命量，害鄭施打後呼吸開始喘、肢體僵硬、嘴唇發紫，當天近7點報案將鄭送醫，仍回天乏術。

檢警解剖化驗發現死者體內有安毒反應，循線到林姓男子住處搜索，查扣藥丸3.5顆、沾血棉布、吸食器、空夾鏈袋等物。不過林堅稱，當天只給鄭係男子吃美好挺（俗稱臺灣威爾剛），「鄭吃半顆，我自己也吞了1顆」，但沒提供安非他命，自己最後一次施打安毒則是1天前。

合議庭查出，林姓男子打119報案時有說患者食安非他命，但無法證明是林提供毒品；再勘驗兩人對話紀錄，林曾提及「美好挺那種」、「一樣帶個一千～就包針包威」，林審理時稱是要鄭戴1000元，就能提供針筒與美好挺，用沒針頭的針筒，將性藥溶於食鹽水後，從肛門注入藥效會快一些。

合議庭認為，從對話紀錄或查扣物品，加上林姓男子驗尿有安非他命陽性反應，也無法佐證兩人一起吸食安毒，就算過程中有吸，也沒有辦法證明林餵毒給鄭，判林無罪。

高雄林姓男子遭控提供鄭姓男子施打安非他命，造成約砲後身體異常，送醫不治，但林堅稱...
高雄林姓男子遭控提供鄭姓男子施打安非他命，造成約砲後身體異常，送醫不治，但林堅稱只提供壯陽藥，高雄地院認為事證不足，判無罪。示意圖／Ingimage
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毒品食安患者
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