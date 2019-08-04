國小女童墜樓骨折脾臟撕裂 母控加害者若無其事吃早餐

2019-08-04 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市一名媽媽在「爆廢公社」貼文，她的大女兒參加國小暑期補救教學被推下樓導致全身骨折、脾臟撕裂，經緊急送醫急救，住4天加護病房搶救才救回一命，加害者事後竟若無其事回教室吃早餐，由於加害者是不健全的家庭，不懂法律的她請教網友要如何求償，她也質疑校方第一時間沒有報警，「校方有責任嗎？」

台中市教育局說明，本案為學校暑假學習扶助課程前，學生間引發的口角所致，學校於案發當天早上即至派出所備案，校長及家長會長立即到醫院關心學生，並於7月19日當天分別提供慰問金，學生出院時，由家長會長先墊付醫療費用，待學校申請到學生保險理賠金及相關補助後再返還給會長。

教育局表示，因行為學生家庭狀況不佳，學校已進行社會安全網通報，期望與社政單位共同努力協助行為學生家庭，並改善行為學生的行為，教育局也將持續督導學校提供相關輔導措施，並結合社政資源協助行為學生及其家庭。

這名媽媽表示，她接到老師的電話，說大女兒從高處墜落，不知道事情如何發生，只有聽到崩一聲，孩子就已經躺在一樓血泊當中，緊急送醫急救。大女兒雙手骨折，左顴骨、右顴骨和下巴粉碎骨折，骨盆撕裂傷，脾臟撕裂傷，住4天加護病房搶救才性命保住，出院後還不能走路，後續還有很多不知道的後遺症，她只能把還沒滿一歲的兒子托娘家照顧，專心照顧大女兒。