台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市綽號「紅龜」男子蔡進德疑因不滿蔡姓鄰居經常對他辱罵，涉嫌在去年12月底，持制式手槍，在台中機場附近，等鄰居返家後進而行凶。蔡連開5槍後導致鄰居傷重不治，台中地院一審認定蔡手段凶殘，「近乎行刑式格殺」，判蔡無期徒刑。

一審合議庭審酌，蔡的犯案手段凶殘，目無法紀，被害人騎車返家時，突然遭蔡開槍格殺，近乎行刑式格殺，法律難容，且綜觀蔡殺人的行為過程，恣意動用私刑以宣洩個人心中不滿情緒，肆無忌憚，嚴重危害社會治安，自應從重量刑，因此依殺人、槍砲二罪，判無期徒刑、褫奪公權終身，併科罰金20萬元，全案可上訴。

判決書指出，蔡進德因不滿蔡姓鄰居屢次對他辱罵，加上罹患口腔癌，對生命絕望，涉嫌在去年12月24日下午4時許，在沙鹿區中航路等待鄰居返家，下午5時許，鄰居騎機車返家後，蔡連續朝鄰居的背、胸部連開5槍射擊，子彈穿過鄰居身體，鄰居送醫後因兄腹腔臟器破裂出血致死。

蔡行凶後騎車逃逸，並將機車棄置於沙鹿區東晉路青雲巷附近，蔡逃亡10天後，在今年1月3日埋伏員警在蔡住處外，將他逮捕，並查扣手槍、彈匣、子彈等物。