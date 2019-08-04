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台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市綽號「紅龜」男子蔡進德疑因不滿蔡姓鄰居經常對他辱罵，涉嫌在去年12月底，持制式手槍，在台中機場附近，等鄰居返家後進而行凶。蔡連開5槍後導致鄰居傷重不治，台中地院一審認定蔡手段凶殘，「近乎行刑式格殺」，判蔡無期徒刑。

一審合議庭審酌，蔡的犯案手段凶殘，目無法紀，被害人騎車返家時，突然遭蔡開槍格殺，近乎行刑式格殺，法律難容，且綜觀蔡殺人的行為過程，恣意動用私刑以宣洩個人心中不滿情緒，肆無忌憚，嚴重危害社會治安，自應從重量刑，因此依殺人、槍砲二罪，判無期徒刑、褫奪公權終身，併科罰金20萬元，全案可上訴。

判決書指出，蔡進德因不滿蔡姓鄰居屢次對他辱罵，加上罹患口腔癌，對生命絕望，涉嫌在去年12月24日下午4時許，在沙鹿區中航路等待鄰居返家，下午5時許，鄰居騎機車返家後，蔡連續朝鄰居的背、胸部連開5槍射擊，子彈穿過鄰居身體，鄰居送醫後因兄腹腔臟器破裂出血致死。

蔡行凶後騎車逃逸，並將機車棄置於沙鹿區東晉路青雲巷附近，蔡逃亡10天後，在今年1月3日埋伏員警在蔡住處外，將他逮捕，並查扣手槍、彈匣、子彈等物。

蔡在警詢時辯稱，死者的父親是風水師，他懷疑故意把他家的風水做不好，致他家運勢很壞，且他在巷口抽菸時，死者經常瞪他一眼、「黑白譙（台語：亂罵髒話）」，案發前一天又發生口角，使他失控，進而槍殺鄰居，全案依殺人罪移送後，檢方聲押獲准。

台中市蔡姓男子涉嫌在去年12月24日持制式手槍槍殺鄰居，台中地院判蔡無期徒刑。圖...
台中市蔡姓男子涉嫌在去年12月24日持制式手槍槍殺鄰居，台中地院判蔡無期徒刑。圖／本報資料相片
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殺人抽菸機場
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