刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



暑假期間苗栗警方加強掃毒，苗栗分局偵查隊8月1日在苗栗市國華路272巷口附近，發現劉姓男子（24歲）人車可疑，盤查時劉男拔腿就跑，3名便衣刑警追逐，大白天街頭追逐，引起路人注目，還有熱心民眾指引警方劉男逃跑的路線，劉男學生時期雖曾是田徑隊員，跑了4、500公尺仍就逮。