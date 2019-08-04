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反送中／港警大搜捕 612以來至少200人被捕

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54聯合報 記者范榮達╱即時報導

暑假期間苗栗警方加強掃毒，苗栗分局偵查隊8月1日在苗栗市國華路272巷口附近，發現劉姓男子（24歲）人車可疑，盤查時劉男拔腿就跑，3名便衣刑警追逐，大白天街頭追逐，引起路人注目，還有熱心民眾指引警方劉男逃跑的路線，劉男學生時期雖曾是田徑隊員，跑了4、500公尺仍就逮。

警方在劉男駕駛車內查獲疑似K他命22包，疑似新興毒品咖啡包93包、梅錠32包、水狀咖啡包36包，查扣疑似販賣不法所得4萬多元，懷疑劉男販賣毒品給青少年吸食，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送，並進一步追查毒品來源中。

苗栗警察分局偵查隊8月1日在街頭追捕疑似藥頭被目擊，起出疑似毒品100多包。記者...
苗栗警察分局偵查隊8月1日在街頭追捕疑似藥頭被目擊，起出疑似毒品100多包。記者范榮達／翻攝
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苗栗警察分局偵查隊8月1日在街頭追捕疑似藥頭被目擊，起出疑似毒品100多包。圖／...
苗栗警察分局偵查隊8月1日在街頭追捕疑似藥頭被目擊，起出疑似毒品100多包。圖／民眾提供
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