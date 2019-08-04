刑事局中打16年首度有警獲破格陞職 「一次還兩個」

2019-08-04 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局中打專案小組在上月10日擊斃要犯陳宏宗，4名居首功人員除了2名保一總隊維安特警外，就是刑事局中打第二隊的偵查正陳昭谷與高文楷，據透露，刑事局中部打擊犯罪中心（刑事局偵六大隊）與南部打擊犯罪中心（偵八大隊）從2003年揭牌成立以來，未曾有過隊員獲得破格陞職，此次是「破天荒」的第一次，而且還一次兩人破格，也有同事打趣形容是「光耀門楣」，擦亮刑事局中打的招牌。

根據警政署的資料，刑事局為健全犯罪偵查網路，在2003年11月3日在台中、高雄二地，分別揭牌成立中部、南部打擊犯罪中心，不過從中打在台中市西屯區逢大路的駐地設立迄今，遲遲未有官警獲得破格陞職，直至此次擊斃要犯陳宏宗，才一口氣有兩名偵查正獲得破格陞職，也讓中打同事十分振奮。

據透露，刑事局中打成立16年來，獲得破格陞職的只有在2005年，圍捕要犯張錫銘時，當時派駐在刑事局中打駐地的保四總隊特勤分隊長黃世富是首功人員，獲得破格陞職為二線二星警務員，2007年時，保四總隊與保五總隊的維安特勤整編到保一總隊的維安特勤內管轄，中打仍有維安特警的駐地人員，雖然特警駐守在中打，但實際上是隸屬於保安警察大隊，非刑事局人員。

「破天荒」據透露，刑事局中打有6個偵查隊，在此次二隊的兩名偵查正獲得破格陞職前，沒有官警獲得破格陞職，此次也算寫下中打設立以來的歷史紀錄，中打的同事都很替兩名獲得破格陞職的同事開心，也感覺「十分光榮」。