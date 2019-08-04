親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

七夕閃婚就拜這月老 50歲小姑獨處一拜遇到老情人

韓、郭、柯起手式 詭譎！郭王見面談了2個多小時

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局中打專案小組上月初擊斃要犯陳宏宗，案發後內政部徐國勇赴台中頒獎，感謝第一線有功人員，更指示警政署「破格不限一個、兩個」；據查，此次圍捕陳的4名居首功人員，分別由刑事局中打報警政署審議後，已在上月底核定，保一總隊維安特勤隊的兩名隊員前天已破格掛階為小隊長、中打二隊的兩名偵查正也從警正三階升到警正二階，待刑事局內部調整人事後，正式升任副隊長，消息一出，警界士氣大振，刑事局同事也直說「與有榮焉」。

據調查，上月3日因鐵路警察遭刺身亡案，讓警界士氣低迷，該不該用槍、用槍後面臨的責任、後果，再度引發討論，但事隔不到幾天，刑事局中部打擊犯罪中心第二隊、保一總隊維安特勤隊、雲林縣警局所組成的專案小組，在10日凌晨4時許，圍捕要犯陳宏宗時，警匪駁火，陳身中二槍身亡，負責攻堅的許姓特警頭部也被子彈擦過。

案發後，專案小組成員勇於用槍，衝鋒陷陣與歹徒周旋的英勇行徑，獲得社會肯定，內政部長徐國勇還親自到刑事局中打的駐地，拿著60萬元的紅包，表揚34名有功人員，當時徐還指示陪同的警政署長陳家欽，「一定要從優、從寬敘獎，該破格就是要破格，名額不限一個、兩個」。

刑事局將中打第二隊的偵查正陳昭谷、高文楷、保一總隊維安特勤隊許姓、鄭姓隊員等四人，報為全案居首功人員，報警政署核定破格升遷。

據查，上月中旬，刑事局中打大隊長蔡燕明帶著四名首功人員，率隊北上，參與警政署召開的「特殊功績陞遷審查委員會」，向委員一一說明4名同仁在專案期間的付出努力。

據調查，警政署核定破格的公文已在上周核發，確定4人都獲得破格拔擢，中打二隊偵查正陳昭谷、高文楷從警正三階升為警正二階，保一總隊維安特勤隊鄭姓、許姓隊員，由一線三星升為一線四星，前天在保一總隊受階陞職為小隊長。

刑事局中打第二隊的偵查正高文楷（右二）、陳昭谷（右三）獲得警政署核定，破格陞職。...
刑事局中打第二隊的偵查正高文楷（右二）、陳昭谷（右三）獲得警政署核定，破格陞職。圖／本報資料相片
分享
上月10日刑事局專案小組圍捕要犯陳宏宗，保一總隊維安特勤隊許姓隊員（右）獲破格陞...
上月10日刑事局專案小組圍捕要犯陳宏宗，保一總隊維安特勤隊許姓隊員（右）獲破格陞職為小隊長。圖／本報資料相片
分享
上月10日刑事局專案小組圍捕要犯陳宏宗，保一總隊維安特勤隊鄭姓隊員（右）獲破格陞...
上月10日刑事局專案小組圍捕要犯陳宏宗，保一總隊維安特勤隊鄭姓隊員（右）獲破格陞職為小隊長。圖／本報資料相片
分享

徐國勇內政部警察
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

新北板橋深夜傳槍響 汽車拒檢衝撞 警連開9槍

2019-08-04 00:35

酒駕拒檢衝撞員警 台南警方開2槍後攔截

2019-08-04 01:22

北巿男子不滿友人遭砍 理容院聚眾18人被警壓制

2019-08-04 07:46

男遭砍噴血友人急向管理員借毛巾止血 警全力逮人中

2019-08-03 22:52

北市驚傳砍人！ 男子公園旁遭砍手腳多處刀傷

2019-08-03 21:39

影／親親影城附近1女遭割傷 持刀男情緒不穩強制送醫

2019-08-03 19:47

台中女子親親影城外左肩遭割傷10公分 警帶回一男

2019-08-03 19:18

陸船載千個蟹籠及豬肉 越界捕魚慘遭押回

2019-08-03 17:00

兒子販毒媽媽全程陪他上法院 有家庭支持獲判緩刑

2019-08-03 16:13

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

2019-08-03 11:36

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士

2019-08-03 10:08

積欠國道通行費 小心車子房子被查封拍賣

2019-08-03 18:08

高租金變成天上掉下來的災難 當包租公小心得不償失

2019-08-03 19:39

二重疏洪道機車事故 1歲童飛出爆頭慘死

2019-08-03 14:12

雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序

2019-08-04 00:21

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

2019-08-03 11:36

商店藏30把長短槍 員警空歡喜

2019-08-03 11:37

高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

2019-08-03 12:49

北市驚傳砍人！ 男子公園旁遭砍手腳多處刀傷

2019-08-03 21:39

酒駕拒檢衝撞員警 台南警方開2槍後攔截

2019-08-04 01:22

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父祕密

2019-08-03 13:45

真狠心！不想養竟把兔子裝塑膠箱丟基隆馬路曬太陽

2019-08-03 15:11

台中女子親親影城外左肩遭割傷10公分 警帶回一男

2019-08-03 19:18

影／親親影城附近1女遭割傷 持刀男情緒不穩強制送醫

2019-08-03 19:47

和少女車震、上旅館偷嘿咻 已婚體育男老師賠50萬

2019-08-03 16:16

早戀情侶偷歡升格「小爸媽」 法官動容予以緩刑

2019-08-03 12:50

「大川」貨輪沉沒13名船員獲救 船上大批建材永沉大海

2019-08-03 12:34

「看網路影片算查證」法院不罰孫繼正 教育部長說重話

2019-08-03 11:16

新北板橋深夜傳槍響 汽車拒檢衝撞 警連開9槍

2019-08-04 00:35

馬來西亞青年蘭嶼打工換宿 今天下午港區溺水昏迷

2019-08-03 17:32

鐵道枕木深夜突起火燃燒 懷疑人為

2019-08-03 13:08

同性伴侶為孩子養育費對簿公堂 法官駁回 提醒要惜緣

2019-08-03 10:09

不爽加值要排隊 婦飆罵高捷站務員「不要臉」挨罰

2019-08-03 11:17

釣客溺水失蹤 今早尋獲遺體

2019-08-03 13:17

疑排汙水染藍北大心湖 新北環保局查獲可疑業者

2019-08-03 13:22

獨木舟賞金山燭台嶼秘境誤闖禁區 男女恐遭重罰

2019-08-03 17:37

剛坐上男友車還沒甜蜜 目睹後車撞掉愛車後視鏡鏡面

2019-08-03 18:44

男子路倒頭七返家 全因這名員警鍥而不捨

2019-08-03 11:34

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

影／「資深美女」隨手開門要搭便車 迷途7小時走4公里

2019-08-03 16:41

老翁搭公車忘記要去哪 公車開到派出所女警助返家

2019-08-03 10:08

急診室前停車被拒 男子亮鋸反吃官司

2019-08-03 16:39

影／大園歇業餐館大火 天熱助燃火勢餐館付之一炬

2019-08-03 13:24

北巿男子不滿友人遭砍 理容院聚眾18人被警壓制

2019-08-04 07:46

客運司機邊開車邊用手機　網友嚇壞直呼危險

2019-08-03 12:49

保護高齡行人 擬推過馬路請舉手

2019-08-03 23:53

WIFI電磁波干擾心臟？房東無預警斷電觸犯強制罪

2019-08-03 16:42

男遭砍噴血友人急向管理員借毛巾止血 警全力逮人中

2019-08-03 22:52

失智嬤愛心手鍊電話無人接聽 幸好暖警靈機一動

2019-08-03 15:12

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top