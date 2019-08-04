獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局中打專案小組上月初擊斃要犯陳宏宗，案發後內政部長徐國勇赴台中頒獎，感謝第一線有功人員，更指示警政署「破格不限一個、兩個」；據查，此次圍捕陳的4名居首功人員，分別由刑事局中打報警政署審議後，已在上月底核定，保一總隊維安特勤隊的兩名隊員前天已破格掛階為小隊長、中打二隊的兩名偵查正也從警正三階升到警正二階，待刑事局內部調整人事後，正式升任副隊長，消息一出，警界士氣大振，刑事局同事也直說「與有榮焉」。

據調查，上月3日因鐵路警察遭刺身亡案，讓警界士氣低迷，該不該用槍、用槍後面臨的責任、後果，再度引發討論，但事隔不到幾天，刑事局中部打擊犯罪中心第二隊、保一總隊維安特勤隊、雲林縣警局所組成的專案小組，在10日凌晨4時許，圍捕要犯陳宏宗時，警匪駁火，陳身中二槍身亡，負責攻堅的許姓特警頭部也被子彈擦過。

案發後，專案小組成員勇於用槍，衝鋒陷陣與歹徒周旋的英勇行徑，獲得社會肯定，內政部長徐國勇還親自到刑事局中打的駐地，拿著60萬元的紅包，表揚34名有功人員，當時徐還指示陪同的警政署長陳家欽，「一定要從優、從寬敘獎，該破格就是要破格，名額不限一個、兩個」。

刑事局將中打第二隊的偵查正陳昭谷、高文楷、保一總隊維安特勤隊許姓、鄭姓隊員等四人，報為全案居首功人員，報警政署核定破格升遷。

據查，上月中旬，刑事局中打大隊長蔡燕明帶著四名首功人員，率隊北上，參與警政署召開的「特殊功績陞遷審查委員會」，向委員一一說明4名同仁在專案期間的付出努力。