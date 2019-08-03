男遭砍噴血友人急向管理員借毛巾止血 警全力逮人中

2019-08-03 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市27歲徐姓男子今天晚上9時許，在中山區永盛公園旁遭一群人砍傷，男子朋友趕緊跑到附近大樓向管理員求救，借毛巾止血，警方獲報趕場，發現犯嫌逃之夭夭，正調閱周邊監視器逮人。