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男遭砍噴血友人急向管理員借毛巾止血 警全力逮人中

2019-08-03 22:52聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市27歲徐姓男子今天晚上9時許，在中山區永盛公園旁遭一群人砍傷，男子朋友趕緊跑到附近大樓向管理員求救，借毛巾止血，警方獲報趕場，發現犯嫌逃之夭夭，正調閱周邊監視器逮人。

據了解，徐男在經紀公司上班，無幫派背景，他目前意識清醒，但額頭、左上背、左後腰、左下肢等部位有多處刀傷，正在馬偕醫院治療；他與犯嫌因何結怨，仍待警方逮到人釐清。

北市永盛公園今晚傳出砍人事件。記者蔡翼謙／攝影
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北市永盛公園今晚傳出砍人事件。記者蔡翼謙／攝影
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幫派馬偕醫院
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