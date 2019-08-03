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北市驚傳砍人！ 男子公園旁遭砍手腳多處刀傷

2019-08-03 21:39聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市民生東路一段永盛公園旁，驚傳一名27歲男子遭砍。圖／擷自Google Map...
北市民生東路一段永盛公園旁，驚傳一名27歲男子遭砍。圖／擷自Google Maps
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北市民生東路一段永盛公園旁，今天晚上9時許，驚傳一名27歲男子遭砍事件，男子意識清醒，但額頭、左上背、左後腰、左下肢等部位有多處刀傷，送馬偕醫院治療。據了解，砍傷男子的有4至5人，警方正調閱周邊監視器釐清案情。

台北市民生東路一段永盛公園旁，今晚9時許驚傳砍人事件。記者蔡翼謙／攝影 記者蔡翼...
台北市民生東路一段永盛公園旁，今晚9時許驚傳砍人事件。記者蔡翼謙／攝影 記者蔡翼謙／攝影
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台北市民生東路一段永盛公園旁，今晚9時許驚傳砍人事件。 記者蔡翼謙／攝影
台北市民生東路一段永盛公園旁，今晚9時許驚傳砍人事件。 記者蔡翼謙／攝影
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馬偕醫院北市
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