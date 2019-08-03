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親親影城附近1女遭割傷 持刀男情緒不穩強制送醫

韓國瑜：別問政府為你做什麼 要問你為政府投給誰

台中女子親親影城外左肩遭割傷10公分 警帶回一男

2019-08-03 19:18聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市北區親親影城附近，今天下午5點多一名女子遭陌生男子疑持美工刀畫傷，經送醫女子左肩有一處10公分割傷，意識清楚。台中市第二警分局初步調查，已帶回一名領有精神障礙手冊的男子，至於男子犯案動機與行凶刀具為何，警方正在釐清。

親親影城附近今天下午驚傳有女子遭陌生男子持刀劃傷，警方已帶回一男子，進一步釐清案...
親親影城附近今天下午驚傳有女子遭陌生男子持刀劃傷，警方已帶回一男子，進一步釐清案情。記者林佩均／攝影
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