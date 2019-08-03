兒子販毒媽媽全程陪他上法院 有家庭支持獲判緩刑

2019-08-03 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園邱姓男子向上游買進大麻煙草，透過網路販賣想賺1300元價差，警方網路巡邏發現佯裝買家逮捕他；法院認為，警方以釣魚技巧偵辦並未違憲，不過實質上屬販毒未遂，另考量邱審理過程媽媽全程陪同，有一定家庭支持，判處他2年，緩刑5年。

檢警調查，邱去年12月11日先以3000元向上游買到1包大麻菸草（1.81公克），分裝成3小包後再以WeChat在有229人的群組以「漂亮（玫瑰花圖案）搶鮮上市，需要請私」等隱含販毒用語兜售。

新莊警分局執行網路巡邏發現，並佯裝買家聯絡，和邱談妥用4300元價格買3包，並約好當晚9點在指定地交貨，雙方一手交錢一手交貨後，警方隨即表明身分逮捕他，邱均坦承犯嫌，也供出毒品上游供警方追查。

法院指出，刑事偵查所謂「釣魚」，是指以設計引誘、迎合要求，使其暴露犯罪事證再加以逮捕，此為偵查犯罪技巧範疇，並未違反憲法基本人權，不過類似狀況販毒者雖有故意、交付行為，但警員無買受之意，實際上不能真正完成交易，應以販售毒品未遂罪論處。

法院審酌，邱販毒未遂應依法減輕其刑，而他雖供出上游，但並未讓警方因此查獲，與減刑要件不符，另考量邱年紀尚輕，無不良前科，犯後態度良好，販賣大麻數量不多。