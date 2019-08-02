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邱國正：私菸案懲處我會下重手 起碼記過以上

家族詛咒未完？甘迺迪家族又1人早逝 年僅22歲

獨／內神通外鬼 麻將牌咖持刀押人強開保險櫃奪百萬

2019-08-02 14:07聯合報 記者巫鴻瑋陳俊智╱即時報導

新北市日前發生1起強盜案件，被害人遭4名歹徒持刀逼開存放百萬現金的保險櫃，當著被害人的面強行搜刮裡頭財物，更要脅被害人不得報警，否則就要殺人滅口，被害人雖心生恐懼，但友人得知後忿忿不平，私下報警處理，警方隨即大動作展開抓捕。

被強搶財物的林姓男子（30歲）因設立麻將賭博間，平時常呼朋引伴聚賭還結交許多牌咖，更常在賭桌上高談闊論自己投資有方，從股市中獲利不少，沒想到這番言論卻引起牌咖覬覦，其中1人還是被害人多年深交，悄悄內神通外鬼，預謀找人要搶奪被害人財物。

教唆犯案的主謀陳男（47歲）和被害林男是多年牌友，林男私下為了炫耀財力，就曾透露自己把存放大量現金的保險櫃，藏在新莊區福樂街1處承租來作為麻將間的屋內暗櫃，但沒想到卻讓陳男動起歪腦筋，又正好最近打牌時，在牌桌上得知近期林男又從股市中獲利上百萬元，決定預謀教唆另外幾名同夥參與犯案。

陳嫌先是雇來傅姓男子（21歲）等4名小弟，趁上月25日晚間林男不在時，偷偷前往平時賭博的麻將間，但沒想到入內就撞見林男的乾爹邱姓被害人（54歲），隨即馬上打電話叫友人送去刀械，直接將刀架在邱男脖子上逼問保險櫃密碼，但邱男抵死不從，此舉惹得歹徒惱火，乾脆嗆聲要殺人，邱男才不得已交出保險櫃備用鑰匙，讓嫌犯搶走林男在裡頭存放的150萬元現金。

為了怕被害人報案，嫌犯一夥人還烙下狠話，如果邱男及林男膽敢報警抓他們，絕對會先早一步警方下手修理被害人，嚇得2人只好乖乖答應「絕不報警」；林男事後向朋友哭訴自己遇上爛牌友，還強奪他上百萬現金，友人覺得此事非同小可，偷偷向警方報案，員警一接獲強盜案件，立即就成立專案小組展開圍捕。

據被害人友人表示，林男擔心自己被滅口，原本想鼻子一摸算了，認為錢再賺就有，命保住比較要緊，但得知已經有人替他報案後，才與邱男大膽站出來指認嫌犯，讓警方在幾天之內就將參與犯案的主嫌及另外6名共犯逮捕到案。

嫌犯強搶財物後搭車沿福樂街逃逸，被害人一度不敢報警。記者巫鴻瑋／攝影
嫌犯強搶財物後搭車沿福樂街逃逸，被害人一度不敢報警。記者巫鴻瑋／攝影
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