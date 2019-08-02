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松菸槍擊案／松聯華哥叫小弟恐嚇富邦建設 3人遭起訴

2019-08-02 13:28聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北松菸文創園區槍擊案，台北地檢署2度起訴涉案的出資者、中間人及槍手6人。這次再針對2017年11月、12月，槍擊案發生的2通恐嚇電話，檢方認定，松聯華哥涉嫌指使小弟恐嚇富邦建設，依法提起公訴。

松菸槍擊案與土方利益相關，檢方偵辦槍擊案前的電話恐嚇，47歲松聯幫分子「華哥」柯榮華，涉嫌是幕後影武者，他否認教唆開槍，還稱外傳謠言害朋友不敢靠近他。

檢方指出，柯榮華涉嫌覬覦富邦建設土方工程龐大利益，2017年11、12月槍擊案前，指使郭人豪、侯于翔等員工，以電話口頭恐嚇富邦建設，「土方工程交給華哥做」、「問題只有華哥能解決」。

松菸文創大樓2017年在11月1日發生首波槍擊案，同年12月25日建築師事務所也遭開槍，2018年1月19日及同年2月27日再度發生第3、4次開槍恐嚇案。

檢方認定，柯榮華是電話恐嚇的主使者，依照恐嚇危害安全罪嫌起訴柯、郭、侯等3人，至於柯和涉嫌出資謀劃槍擊案的魏文波，並無證據顯示涉嫌教唆開槍，此部分以不起訴處分。

北檢去年4月依槍砲、恐嚇罪嫌，起訴首起松菸槍擊案翁姓槍手、林姓共犯，同年9月第二波起訴出資謀劃的主嫌魏文波，和黃姓、王姓、蔡姓中間人以及2名林姓、郭姓槍手等6人。

松菸槍擊案前電話恐嚇，檢方今起訴3人。圖／本報資料照片
松菸槍擊案前電話恐嚇，檢方今起訴3人。圖／本報資料照片
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恐嚇槍擊松菸
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