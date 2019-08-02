彰化警追毒販到台中開槍 毒販疑報案製造不在場證明

2019-08-02 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市南屯區昨驚傳槍響，經查是彰化縣警局警力追捕徐姓藥頭，警方見機不可失連開2槍喝止，但徐嫌仍棄車逃逸。台中市警局大墩所昨晚在轄區查獲徐嫌棄置的車輛，已派鑑識小組採證並通知彰化縣警方。但昨晚苗栗縣警局接獲一通報案，該民眾稱車輛失竊，所提供車牌號碼正是徐嫌棄車車號，不排除徐嫌企圖製造不在場證明，中部警力擴大追緝中。

昨晚7點多，彰化縣警察局花壇、芬園兩分駐所共12名警力，從彰化一路追捕徐姓藥頭至台中地區，在南屯區永春南與嶺東路口，徐嫌駕車逃竄，彰化縣警方使用槍械朝徐嫌白色轎車後輪射擊，由於開槍地點在嶺東科技大學附近，驚動民眾關注。

據了解，昨晚上10點多，台中市警察局第四分局大墩派出所查獲棄置在南屯區惠德街巷弄的徐嫌贓車，但車內駕駛已不見蹤影，車輛後擋風玻璃有碎裂，疑似是使用槍械所致。台中市第四警分局立即派鑑識小組到場採證，並通知彰化縣警局相關警力到場接辦。

據悉，昨晚8點多，苗栗縣警分局接獲一通報案，該民眾報案指稱車輛失竊，而所提供的車牌號碼正是歹徒棄車逃逸的車輛，企圖利用車輛失竊，製造不在場證明，中部地區警方正擴大追查徐姓藥頭下落。