併購東京著衣 涉內線交易

2019-08-02 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



東京著衣併購案涉內線交易，檢調約談久大前董事長鄭博文（圖）、徐金龍等人。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣第一家上市櫃網路公司久大資訊二○一六年十月宣布併購女裝品牌「東京著衣」，股價從十二元一路飆漲到卅七元。檢調蒐證查知，久大前、後任董事長鄭博文、徐金龍於重訊公布前購股作多，涉內線交易，檢調昨天兵分十二路至鄭、徐等人住處等地搜索，並約談十四人到案，全案依違反證交法罪偵辦。

台北地檢署指揮調查局台北市調查處昨發動大搜索後，晚間移送北檢複訊。

久大資訊成立於一九九五年，二○○四年時申請上櫃，是台灣第一家上市櫃的網路類股票，併購「東京著衣」則是轉型代表作。由於當時久大營運狀況不佳，但「東京著衣」年營收可達八到九億元，併購案曾被市場人士視為借殼上市之操作。

事實上， 「東京著衣」服飾品牌紅極一時，創辦人鄭景太與前妻周品均被稱為「神鵰俠侶」；鄭、周後來傳出婚變，公司並爆作假帳風波，還被檢調查辦，二○一六年六月再由亞洲天使基金集團入主，鄭景太離開公司。

檢調查出，鄭博文、徐金龍等人涉嫌在併購案重訊發布之前，提前購入久大股票作多，獲利數千萬，懷疑有三個以上的集團操作股價獲利。

久大資訊二○一六年七到九月時，股價約九元，同年十月公布併購「東京著衣」的前一日，股價為十二元。併購案公布後，久大股價從原本十二元飆漲至年底的十七元，至隔年七月時，已達最高點卅七元，區間漲幅百分之二百。