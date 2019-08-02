長期靠泊港區 租船當菸倉 1.7萬條私菸入港

2019-08-02 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



海巡署在宜蘭查獲漁船走私菸品，起出大量走私菸，市價上千萬元。 圖／海巡署提供 分享 facebook

海巡署前夜在宜蘭南方澳漁港查獲三艘船涉嫌走私三三四箱、市價上千萬元的私菸，涉案船長疑先租用靠泊港內的漁船當「菸倉」，將走私進港的未稅菸卸貨，藏匿在港區的漁船下層夾層裡，伺機運出販售，昨天將一名船長函送法辦，並進一步調查與釐清。

海巡署接獲檢舉指稱，菸捐調漲，菸品漲價，私梟打算趁機走私未稅菸品進入台灣。海巡署宜蘭、屏東查緝隊、第一岸巡隊、第七海巡隊、台南市刑大等組專案小組追查，前夜掌握有漁船載貨進港，果然在宜蘭南方澳信用合作社前，查獲靠泊的兩艘漁船上藏有大批走私未稅菸品。

查緝人員在兩艘漁船的船艙下層夾板裡，起出以黑色防水塑膠套包覆的裝箱私菸，經搬運清空，總計有三三四箱、約一萬七千條，即十六萬七千包，市價超過一一七○萬元。

專案人員帶回一名船長調查，發現他除有一艘漁船外，還租用這兩艘漁船，三艘漁船過去都不曾因走私遭疑或法辦，背景單純，租來的漁船則靠泊港區，並未出港。

辦案人員懷疑漁船走私菸品入港後，卸貨藏菸，當「菸倉」的漁船未進出漁港，且同港區停了其他許多漁船，涉案漁船夾藏其中，可以掩人耳目，躲避查緝。

至於走私手法與涉案漁船的分工模式，專案人員將再釐清並擴大追查。

此案涉嫌違反菸酒管理法，被查獲的菸品由宜蘭縣政府財政稅務局依法扣留、開罰。