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中國軍艦擦撞台籍貨輪 海巡蒐證調查送航港局

2019-08-01 18:14中央社 金門縣1日電

海巡署金馬澎分署今天表示，高雄籍貨輪友泰一號昨晚疑與大陸不明船艦擦撞，已在下午停靠料羅碼頭，第九（金門）海巡隊完成相關蒐證及調查後，函送航政主管機關處理。

第九（金門）海巡隊組主任陳建文受訪表示，昨天晚間8時45分接獲海運公司報案指稱所屬友泰一號貨船在料羅東南方大約20浬處，與一艘疑似大陸軍艦發生碰撞，貨船遭對方要求航向廈門，進行海事調查。

金門海巡隊獲報後立即派遣兩艘巡防艇趕赴現場。陳建文說，巡防艇航途中發現友泰一號朝廈門港前進，不明軍艦在後尾隨，巡防艇以無線電與友泰一號聯繫，要求船長停船原地等待，或改變航向與巡邏艇對開；船長立刻轉向朝料羅方向，與巡防艇對開。

昨晚10時，兩艘巡防艇先後與友泰一號會合，其中一艘巡防艇戒護返航，大陸軍艦持續往廈門方向航行；另一艘巡防艇跟隨不明軍艦，以無線電要求軍艦停船協商調解；軍艦以尾部受撞嚴重航行受限，必須進廈門港避難為由，拒絕停船，之後就與巡防艇斷絕通聯。

陳建文表示，由於夜色昏暗，巡防艇無法從外觀辨識不明軍艦的編號和受損情況；友泰一號船長也說，夜間視線不良，只看到灰色船體，船名、船型都無法辨別。

經過初步調查，陳建文說，友泰一號7月31日傍晚從料羅港出發航向高雄，不明軍艦疑似由東山島往東北東方75度航行，雙方預定航線在料羅交叉相遇。研判接近時未透過無線電協調，採取適當避撞措施，造成友泰一號船頭偏右與不明軍艦尾部相撞，雙方都有疏失。

海巡隊表示，友泰一號5900噸，船上有10名船員，分別來自台灣5人、印尼3人和緬甸2人，沒有船員受傷，船頭受損輕微。

陳建文表示，相關調查鑑證今天移交交通部航港局中部航務中心，由中航對相關人員複訊調查，並責成船長交付海事報告，釐清肇事責任。

航港局中部航務中心技正鄭志文表示，相撞地點在公海，離開金門禁限制水域；中航會根據AIS船舶自動識別系統軌跡進行海事調查；但因軍艦未裝設AIS，只有單方面數據，判斷有困難。

軍艦海巡署金門
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