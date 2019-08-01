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台大生赴美攻博道辛酸：台灣捧洋博、不善待「土博」

獨／這款操作槍花2小時改就有殺傷力 黑市改一把賺一把

2019-08-01 11:43聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局昨天公布上月底的肅槍績效，其中又可見到經常被檢警單位查獲的改造手槍金牛座JP915，有辦案人員就坦言，台灣查獲的具有殺傷力的改造手槍中，以金牛座JP915操作槍為大宗，至少有七至八成都是以該款的操作槍進行改造，因為該款的操作槍雖然販售的廠商號稱只有收藏、玩賞用，不過實際上只要「通槍管、裝撞針」兩步驟，操作槍就可變身具有殺傷力的改造槍，且在黑市販售「改一把賺一把」，警政署應該要積極防堵此一漏洞，避免改造槍枝氾濫。

辦案人員表示，根據他所任職的單位，今年迄今查獲約40把金牛座JP915操作槍，其中有4把具有殺傷力，主要是現行的槍砲彈藥刀械管制條例，並無針對該種操作槍進行管制，不過該款手槍有滑套、彈匣，除了槍管沒通、沒有撞針之外，其餘已與真的金牛座JP915手槍無異，只要稍具相關知識，具備基礎的改槍技術，就能把該款操作槍改成具有殺傷力。

辦案人員指出，在坊間玩具店就能夠買到該款金牛座JP915手槍，售價在5000元至8500元間，且業者不論是在實體店面、或是網路通路，都不諱言打廣告，強調「全金屬槍身、一體成形滑套、附彈匣」等標語宣傳，有心人士只要購買該款操作槍後，利用電鑽打通槍管，在滑套上鑽洞，裝上撞針後，就是一把具殺傷力的改造手槍，近來刑事局查獲的改造手槍中都以此款操作槍為大宗。

辦案人員表示，有心人士以一把不到萬元的成本購入操作槍後，只需花約2至3個小時改造，之後就能在黑市以2萬至4萬的販售，幾乎是賣一把賺一把，有利可圖，而且有人開單後再進行改造即可，此款金牛座JP915早已是檢警查緝的重要績效來源，不過幾年來也未見相關單位有研擬法律進行管制。

刑事局中打第五隊上月底分別在雲林、台南等地查獲兩名槍犯，兩人都以金牛座JP915...
刑事局中打第五隊上月底分別在雲林、台南等地查獲兩名槍犯，兩人都以金牛座JP915操作槍進行改造，經鑑定後都具有殺傷力。記者陳宏睿／翻攝
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金牛座JP915操作槍在實體店面、網路通路都十分常見，不過有心人只要稍做加工，就...
金牛座JP915操作槍在實體店面、網路通路都十分常見，不過有心人只要稍做加工，就能成殺傷力的武器。圖／摘自網路賣場
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