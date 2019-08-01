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台大生赴美攻博道辛酸：台灣捧洋博、不善待「土博」

兩名無業宅男分住雲林、台南 都改這把槍被警查獲

2019-08-01 10:56聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局昨天公布上月底第四波的肅槍專案，全台總計查獲78把非法槍枝，其中刑事局中部打擊犯罪中心分別在雲林、台南二地，查獲張姓、陳姓男子涉嫌改造槍枝，查獲兩把改造手槍、一把轉輪式霰彈槍、改造子彈、改槍工具等，因張、陳二人在警詢時都否認涉案，犯後態度不佳，遭檢方聲押獲准，辦案檢警發現，此次查獲的改造手槍，也是經常被檢警單位查獲，由金牛座JP915操作槍所改造，昨天刑事局舉辦記者會時，也表示已正視此一問題，研議修法管制。

刑事局中打第五隊在上月間接獲線報，張姓（35歲）、陳姓男子（40歲）涉嫌持有槍枝，全案在上月23日兵分二路前往雲林、台南等地查緝，當場查獲張持有一把改造手槍、一把改造霰彈槍、改造子彈一批、改槍工具，陳也被查獲持有一把改造手槍、改槍工具，辦案人員發現，張、陳二人雖然互不認識，但都選擇坊間可以買到的金牛座JP915操作槍，作為改槍基礎。

據調查，張、陳二人都有刑案前科，目前無業，都是住在父母的住處，是標準的家裡蹲「宅男」，懷疑二人利用改槍的技術與知識，販售改造手槍牟利維生，不過兩人雖然被人贓俱獲，但警詢時仍對案情避重就輕，面對警方詢問，都是一問三不知，檢方訊問後，認定二人犯後態度不良，涉案情節重大，且有再犯之虞，向法院聲押獲准。

資深辦案人員透露，每次肅槍專案，只要有查獲具殺傷力的改造手槍，一定有此款金牛座JP915款操作槍，幾乎刑事局查獲的改造手槍中，七、八成都是以此款「操作槍」作為基礎，進而改造成具有殺傷力的改造手槍，目前刑事局也正視到該操作槍淪為改槍來源，已研擬修正槍砲彈藥刀械管制條例規定，以遏止改槍歪風。

刑事局中打第五隊在上月23日前往雲林搜索，在張姓男子住處查獲一把改造手槍、一把改...
刑事局中打第五隊在上月23日前往雲林搜索，在張姓男子住處查獲一把改造手槍、一把改造散彈槍、子彈、改槍工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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刑事局中打第五隊在上月23日前往台南搜索，在陳姓男子住處查獲一把改造手槍、改槍工...
刑事局中打第五隊在上月23日前往台南搜索，在陳姓男子住處查獲一把改造手槍、改槍工具。記者陳宏睿／翻攝
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