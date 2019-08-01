海巡署 在宜蘭查獲市價逾800萬元私菸

2019-08-01 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



海巡署昨夜10點在宜蘭南方澳漁港查獲漁船走私未稅菸品，經漏夜清點，共計334箱(16萬7千包)，市價約新台幣835萬元，全案送辦。

海巡署偵防分署屏東查緝隊日前接獲情資，北部地區不法集團貪圖私菸暴利，將以漁船挾帶未稅私菸入境，由海巡署第一(宜蘭)及第八(屏東)巡防區，統合偵防分署屏東、宜蘭查緝隊、北部分署第一岸巡隊、南部分署第六岸巡隊、艦隊分署七海巡隊及臺南市政府警察局刑事警察大隊組成專案小組追查。

專案小組經數月清查相關船籍資料，鎖定宜蘭蘇澳一艘漁船涉嫌重大，經部署，昨夜漁船進南方澳漁港，並將載運菸品分別儲存港內的另2 艘漁船上，專業小組上船查緝，搜索後，在這3艘漁船上，共計查獲以黑色防水塑膠袋包裝的大批私菸。

經漏夜拆封清點，查獲的私菸計有紅金龍（RGD）、國際金橋、金橋紅七5號及金橋紅七8號等4種自創品牌私菸，合計334箱（即16萬7千包)，市值總價超過800萬元。