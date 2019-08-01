昭輝案炒股男吸金28億 聲請撤銷羈押遭駁

2019-08-01 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園地檢署偵辦上市公司昭輝炒股案，發現其中1名陳姓擔任股市作手涉嫌違法吸金，其不法所得高達28億7000多萬元，今年6月依銀行法起訴，移審後院方裁定羈押，陳聲請撤銷羈押交保，法院以他涉犯7年以上重罪，非法所得甚鉅予以駁回。

檢方查，陳男（39歲）為橙宏、森悅及益貝等3間公司實際負責人，卻未經金管會核准，專門代客操作獲利、非法經營有價證券委託投資業務，陳並規劃投資案相關金額、投資期間及最大預估報酬率，以年化投資率百分之12至百分之110.55不等的顯不相當報酬招攬投資客。

檢方指出，陳於橙宏公司2015年11月2日成立時至2017年9月7日間，因昭輝公司被搜索期間違法吸金9545萬元，遭搜索後得轉型期及森悅公司期間，違法吸金共27億7810萬元投資款，共計28億7355萬多元，今年6月6月依銀行法起訴，建請從重量刑，併科1億元罰金，全案移審後法院裁定羈押。

法院認為，陳否認犯嫌，但根據人證、物證，可知他以收受投資款項之名，向多數不特定人收受款項，甚至用投資金額加計報酬後所和計的款項開立票據給投資人，所加計的報酬高達年利率百分之16至83，已有約定顯不相當報酬，違反銀行法嫌疑重大。

法院考量，陳涉犯銀行法125條第1項後段之罪，是最輕本刑7年以上重罪，加上陳收受投資資人款項，還曾將部分款項包括1億多元人民幣、8000多萬元港幣，分別匯往大陸及香港地區帳戶，再聯繫當地3位友人了解境外股票市場趨勢後，陳也會飛往現場了解。