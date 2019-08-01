宜蘭查私菸大斬獲 一口氣抓3條漁船 漏夜清查

2019-08-01 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



海巡署查緝私菸，今晚有重大收穫，一舉查獲3艘漁船涉案，私菸藏在船艙，數量有多少？正漏夜清查。

海巡署今晚8點20分接獲第一巡防區指揮部通報，宜蘭查緝隊與屏東查緝隊會同第一岸巡隊，第七海巡隊，共同在宜蘭縣蘇澳南方澳信用合作社前，查緝到漁船涉嫌走私大批未稅菸品。