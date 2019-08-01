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宜蘭查私菸大斬獲 一口氣抓3條漁船 漏夜清查

2019-08-01 00:13聯合報 記者羅建旺╱即時報導

海巡署查緝私菸，今晚有重大收穫，一舉查獲3艘漁船涉案，私菸藏在船艙，數量有多少？正漏夜清查。

海巡署今晚8點20分接獲第一巡防區指揮部通報，宜蘭查緝隊與屏東查緝隊會同第一岸巡隊，第七海巡隊，共同在宜蘭縣蘇澳南方澳信用合作社前，查緝到漁船涉嫌走私大批未稅菸品。

涉嫌走私菸品漁船計有3艘，全案正進一步調查。

海巡署查緝私菸，今晚有重大收穫，一舉查獲3艘漁船涉案，漏夜清查中。圖／蘇澳海巡隊...
海巡署查緝私菸，今晚有重大收穫，一舉查獲3艘漁船涉案，漏夜清查中。圖／蘇澳海巡隊提供
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海巡署查緝私菸，今晚有重大收穫，一舉查獲3艘漁船涉案，漏夜清查中。圖／蘇澳海巡隊...
海巡署查緝私菸，今晚有重大收穫，一舉查獲3艘漁船涉案，漏夜清查中。圖／蘇澳海巡隊提供
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海巡署私菸走私
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