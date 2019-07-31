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法官激勵 迷途少年上國立大學法律系

2019-07-31 22:29聯合報 記者王宏舜╱即時報導

「廳長，您在當少年法庭法官時，有像少事法規定的以『和藹懇切』態度審理嗎？」問話的是一名國立大學法律系學生，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧聽到問題時停頓了一下，後來才知這名學生曾接受過感化教育，曾接觸過兩名法官，其中一名法官和善可親，激勵他走回正途。

少年事件處理法第35條規定「審理應以和藹懇切之態度行之。」

桃園、彰化少年輔育院改制為誠正中學桃園、彰化分校，距原本預計改制的期程晚了16年，像是「給付遲延」。謝靜慧表示，感化教育中的「教育」是基本盤，改正少年們的行為問題才是重點，少年法庭法官、調查保護官期待輔育院改制等了很久，畢竟當國家決定取代家長的角色來保護、教養小孩，就有義務協助孩子社會化、別讓他們再有觸法行為。

目前少年法庭處理的案件，以竊盜居多，另外因鬥毆而犯傷害、施用毒品或涉性犯罪等問題也常見，當法官認為有必要，會裁定少年到輔育院，接受6月以上、3年以下的感化教育。

謝靜慧表示，從案類來看，不難發現多與少年正處人格快速變動、血氣方剛有關，而輔育院的管理像是監所，不是以教育為主體，師資也是補習教育師資，以鐘點計算，與正規教育有很大的落差。在改制為高中後，像桃園分校有291名學生、6個班，將來師資獲教育部挹注，可以大大改變感化教育的意義。

謝說，教育正常化是感化教育很重要的課題，政府必須「接住問題」，當大家在擔憂少子化議題時，卻不去導正少年的問題，說不過去；若少年能在學校習得知識、有一技之長，未來就能自立生活。她舉例，許多人淪為詐騙集團的「車手」，是因沒有工作而走歧途，若政府決定替代家長教育少年，必須好好讓他們銜接教育，否則當孩子離開感化處所，還是茫然。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，感化教育中的「教育」是基本盤，改正少年們的行為...
司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，感化教育中的「教育」是基本盤，改正少年們的行為問題才是重點，少年法庭法官、調查保護官期待輔育院改制等了很久。記者王宏舜／攝影
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