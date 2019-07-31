獨／借提殺女單親媽招魂見女最後一面？傳檢考量後取消

2019-07-31 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女子涉嫌殺害平腦症的女兒，全案今天上午解剖複驗，釐清死因，據查，今天解剖後，家屬一併欲重回案發地點，辦理招魂儀式，傳出檢察官原有意基於人性考量，以借提方式，讓遭收押的林女可以參與招魂儀式，見女兒「最後一面」，不過最後考量到林女情緒不穩，若再重回案發地點，恐導致林女情緒崩潰，因而取消。中檢表示，不予回應。

據調查，今天解剖後，死者家屬重回北屯區的案發大樓，辦理招魂儀式，承辦檢察官原欲基於人性考量，以借提方式，讓遭羈押在台中看守所的林女，可以參與法事，見女兒「最後一面」，不過最後考慮到林女情緒狀況仍不穩定，加上重回案發現場，恐讓林女遭受二度打擊，致情緒崩潰等後果，綜合考量後決定作罷。

針對今天檢方是否原欲借提林女一事，台中地檢署表示，檢察官獨立偵辦，不予回應。

檢警調查，美甲業的林姓女子（42歲）已離婚，獨力扶養13歲及11歲的女兒。小女兒患有平腦症，無生活自理能力，平時都是由外籍幫傭協助照顧。

本月27日下午4時許，林女疑因長期壓力，和外籍幫傭離台回國，寫好遺書後與兩名女兒一起尋短。前夫接獲大女兒求救電話趕來，發現三人都上吊。警消到場時，小女兒已明顯死亡，林女及大女兒送醫後無礙。但林女有強烈輕生念頭，住院觀察治療。