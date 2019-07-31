影／選前第4波 全國警一周掃蕩78把黑槍

2019-07-31 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



全國警方本月24日起同步執行為期一周的檢肅非法槍械專案行動，專案昨天結束，全國共計掃蕩78把黑槍，逮捕66名嫌犯，其中8支是制式手槍，49支改、土造槍支，另有21把具殺傷力空氣槍；這是警政署選前第4波肅槍行動，累計今年已掃蕩黑槍277支。

刑事局說，掃蕩的黑槍仍以改造居多，主要還是國內現行「模擬槍」形式及材質類似真槍，且極易改造成具殺傷力槍械，目前正積極推動修法，希望從源頭防杜。

警方說，第4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，兵工廠是掃蕩重點，全國共剿破5處改造槍械場所，其中刑事局破獲三處。

刑事局偵一大隊會同新北、宜蘭、新竹縣警方和憲兵隊，破獲改造槍械集團，逮捕4嫌，查扣19把改造槍；3把空氣長槍中包括一把威力長大的班傑明中折空氣槍。

另在台中查獲一把號稱「山豬殺手」的空氣槍，逮捕28歲嫌犯江姓男子，警方查出江家中開鐵工廠，從小對「金屬加工」有興趣，他自製影片教授買槍人如何改槍，只要更換特定零件，「山豬都打的死。」檢方訊後以10萬元交保。江之前就曾因販賣改造槍械被查獲判刑5年確定，入獄前再度犯案。