縱火燒死9人連警察也喪命 緬甸華僑死刑判決今被撤銷

2019-07-31 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



緬甸華裔李國輝2017年在中和出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，連台北市警員王志偉也葬身火窟。李一、二審被判死刑，褫奪公權終身，最高法院今天撤銷死刑判決，發回高等法院更審。

最高法院認為，原審判決引用證人偵訊筆錄等資料，作為認定李國輝犯罪的證據，未在審判期日行調查證據程序，於法有違。其二，對於不利被告的證據資料，必須在調查階段讓被告和辯護人有陳述意見和防禦機會，才符合正當法律程序，但原審判決量處李國輝死刑，審判長在審判期日，就量刑所審酌的各項科刑資料，僅提示李國輝的前案紀錄表，並廣泛地詢問「就被告之科刑範圍有何意見？」外，對於非屬犯罪事實的單純科刑情狀資料，包括李國輝在法務部矯正署臺北看守所的輔導紀錄、講習紀錄、國立臺灣大學醫學院附設醫院之精神鑑定報告書、臺灣新北地方法院107年度審訴字第235 號判決（李國輝另因放火而犯公共危險罪）等資料，並未給李國輝及辯護人有表示意見之機會，此部分訴訟程序尚非適法。

最高法院指出，原審判決事實欄先陳述李國輝可預見放火會燒死或讓被害人窒息，屬不確定故意，但之後卻稱李國輝是基於殺人確定故意而犯行，有矛盾之處。最後，原判決既認定本件死亡被害人共計9人，另外被害人5人未生死亡之結果，卻未論述李國輝一行為觸犯9個殺人既遂、5個殺人未遂罪名，也有未洽。

李國輝因認朋友不斷透過臉書以「藍牙播放聲音」的方式取笑、挑釁、責怪、侮辱他，為了逃避聽聞的聲音，數次搬家。2017年11月初，商請胡姓友人同意，共同承租中和一集合式住宅的房間，但仍感覺聽到臉書群組有播放聲音侮辱，同時認為陳姓鄰居與蘇姓男子合作，用藍牙播放聲音嘲笑他。