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週刊爆柯文哲2020三套劇本 關鍵人物在他？

打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

弟弟疑酒後誤殺哥哥 台南地院裁定羈押

2019-07-31 11:56聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南仁德58歲翁姓男子前天下午酒後與66歲哥哥口角後持鈍器打哥哥，直到昨天近午發現哥哥「好像不行了」，請親戚報案。警方獲報到場，發現哥哥已氣絕，依殺人罪嫌將翁送辦，檢方昨晚向台南地院聲請羈押，惟夜間不訊問，上午院方召開羈押庭，裁押獲准。

案發後，翁嫌坦承犯案，警方依殺人罪嫌移送，昨天下午經檢方複訊，認翁犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑為10年以上的重罪，晚間向台南地院聲請羈押，另為釐清死者死因，也將擇期解剖。

台南地院方上午召開羈押庭，認翁嫌涉嫌重大，且所犯最輕本刑為10年以上的重罪，裁定...
台南地院方上午召開羈押庭，認翁嫌涉嫌重大，且所犯最輕本刑為10年以上的重罪，裁定羈押。圖／本報資料照
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殺人
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