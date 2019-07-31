搶銀樓2嫌落網 投宿竟嗆「我是通緝犯啦！」

2019-07-31 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市昨日發生銀樓搶案，2嫌帶著金項鍊到宜蘭礁溪變賣11萬元，還來不及花就被警方逮，入店行搶的吳男在宜蘭投宿時因未帶身分證遭拒，竟然嗆聲「我通緝犯」才被鎖定；另一陳嫌看他態度囂張，搭火車回花蓮避風頭，正好在花蓮車站月台被警方逮捕，全案7小時就破案。

24歲吳嫌昨晚在礁溪落網後態度囂張，移送時回罵媒體「不要吵啦」，今早移往偵查隊製作筆錄時不發一語。為何搶銀樓原因2嫌交代不清，初步了解吳嫌玩賭博電玩欠8萬元賭債起意搶銀樓，不過犯案原因仍待檢警調查。

據了解，吳、陳2人為朋友都遊手好閒，案發前疑似多次至銀樓附近觀察地形，昨日先把口罩遮住機車車牌，2人共乘機車由1人入店行搶，吳嫌得手後立即坐上機車往海邊方向逃逸。2嫌棄車後花2千元搭計程車到宜蘭礁溪變賣金項鍊，賣得11萬元準備還債，但2人沒帶身分證件，無法投宿當地旅社，讓吳嫌嗆「我是通緝犯啦」。