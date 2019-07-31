親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

毒咖啡包濫用首次進濫用榜 首次用毒地點是這裡

2019-07-31 11:17聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛福部食藥署今公布每四年調查一次的全國物質使用調查，「混合式毒品」首次進入到107年濫用物質前五名榜單，初次用毒的地點，不再是KTV等娛樂場所，而是在同學或朋友家中，執法單位查緝混合式毒品時，常發現被害人為不小心誤食，調查發現有0.16％曾有發自願性用毒的經驗，三成一為不小心誤食，但調查中有多達四成勾選其他，顯示有特殊的非自願性使用用途，將成為未來瞭解重點。

咖啡包、毒奶茶包猖獗，新興毒品嚴重傷害國人健康，食藥署委託台大公衛系教授陳為堅團隊調查，全國物質使用情形，若是以特定物質做一調查，像安毒、海洛因等，發現民眾終生盛行率為1.15％，但一旦加上是否曾使用過混合式毒品，其盛行率提升至1.46％，換算人口我國約有25萬8000人曾有使用過任一種毒品。

食藥署管制藥品組科長徐睿表示，歷年的非法藥物使用排名，混合式毒品首次進入到前五名的榜單中，顯示毒品濫用的生態已開始在轉變，用毒地點過去皆在娛樂場所，但上一次與這一次調查，使用地點都已改至同學或朋友家中，且調查中濫用混合式毒品的男女比並沒有顯著的差異，不過，女性在18歲到44歲使用混合式毒品的比例是高於男性。

陳為堅解釋，混合式毒品的使用地點，可能多是在派對，男女比例本來就相當，相較於過去的毒品使用，多是在男性的特殊聚會場合，因此，這次調查中，若是以個別的毒品種類使用，男性的比例仍比女性高2.5倍，男性在35歲到44歲使用比例最高、女性則是在25歲到34歲。

陳為堅說，調查各種混合性毒品，我國的濫用型態仍以「毒咖啡包」為最多，盛行率為0.18％，其次才是毒奶茶包、糖果包、零嘴包等，檢調單位曾發現過的毒郵票，在這次調查中，並未有人勾選。用毒後的民眾，高達八成二容易對他人出現言語傷害或威脅，其餘還有身體傷害、性暴力。

陳為堅說，混合性毒品因為內容物不明，使用者容易過量致死，這些混合性毒品中含有K他命等，根據研究，K他命濫用者，三年內死亡率將高於一般人，兩大致死原因非別為「過量致死」、「容易引發自殺」。

他說，別以為混合性毒品沒什麼傷害，其傷害可能是一般毒品的好幾倍，希望有關單位以及家長需格外注意，若是有不明的咖啡包或是飲料，千萬別亂喝。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

衛福部食藥署今公布每4年調查一次的全國物質使用調查，「混合式毒品」首次進入到10...
衛福部食藥署今公布每4年調查一次的全國物質使用調查，「混合式毒品」首次進入到107年濫用物質前五名榜單，初次用毒的地點，不再是KTV等娛樂場所，而是在同學或朋友家中。記者陳雨鑫／攝影
分享
混合性毒品首次進入到我國物質濫用的榜單。圖／食藥署提供
混合性毒品首次進入到我國物質濫用的榜單。圖／食藥署提供
分享
混合性毒品，多以咖啡包、奶茶包等型態出現。圖／食藥署提供
混合性毒品，多以咖啡包、奶茶包等型態出現。圖／食藥署提供
分享

毒品咖啡食藥署
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

守祖厝…三天兩頭吵 弟弟打死兄

2019-07-31 00:56

萬條私菸不夠扯…海關還查到這個最狂違禁品

2019-07-31 10:00

2男花蓮搶銀樓奪14萬金項鍊 警在宜蘭逮1人

2019-07-30 21:32

外籍人士涉毒案件增多 高檢署：東南亞占大宗

2019-07-30 19:10

影／走私毒品來台 高檢署警示：來源從中、港變東南亞

2019-07-30 18:38

數據會說話 近年影響台灣最嚴重的毒品是它！

2019-07-30 18:11

影╱58歲無業男子打死66歲同住哥哥 警沒找到凶器

2019-07-30 16:47

弟弟疑酒後誤殺哥哥 鄰居：兄弟曾打到叫救護車

2019-07-30 16:04

影╱花蓮2男搶銀樓14萬元金項鍊 過程僅有3分鐘

2019-07-30 15:49

獨／單親媽疑殺死平腦症女兒 檢以殺人罪聲押獲准

2019-07-30 14:42

台南驚傳人倫悲劇！弟弟疑酒後殺死哥哥

2019-07-30 14:41

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

影城買票成販毒暗語 警抓小蜜蜂查獲26克K毒

2019-07-30 10:48

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16

弟弟疑酒後誤殺哥哥 南檢認弟弟涉重嫌聲押

2019-07-30 21:45
看更多

熱門文章

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

出勤沒簽退變虛報加班費 派出所員警貪汙罪送辦不起訴

2019-07-30 16:02

偷拍與空姐女友性愛畫面 劈腿男警被判2月

2019-07-31 09:32

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

影／從網路戰到馬路！直播主拆夥鬧翻 兩派街頭爆衝突

2019-07-30 17:20

萬條私菸不夠扯…海關還查到這個最狂違禁品

2019-07-31 10:00

登入情侶專屬戀愛APP 男驚見遭戴綠帽

2019-07-30 12:47

紐西蘭船員找不到船 警破解「超抽象地圖」查出碼頭

2019-07-30 15:46

「以為真心」嘿咻交歡之後 男女為錢鬧翻互告

2019-07-30 16:38

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17

扯侯友宜處理鄭南榕嫁禍徐巧芯 網友判拘役

2019-07-30 14:30

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

挪用2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪

2019-07-30 12:14

中和捷運施工騎士對撞亡 「廠商僅罰5千」侯友宜動怒

2019-07-30 12:43

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

性愛照存檔欣賞 小三辯「不知那男人是誰」獲不起訴

2019-07-30 12:32

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

影／遭飆罵「貪汙大王」 楊應雄提告金門議長好大官威

2019-07-30 15:53

患思覺失調症該找什麼工作？「詛咒聲伴6年」工程師這樣建議

2019-07-30 16:10

高雄藥局涉違法打針 查扣上百針劑情侶檔起訴

2019-07-30 17:13

遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47

徵信社偷拍法院科長性愛片 江梅綺改判2年

2019-07-30 14:36

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

「江梅綺女人徵信」私密照勒索 女總裁判刑

2019-07-31 01:21

影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23

鄰長婚外情勾寡婦 里長警告：不要放LINE影響形象

2019-07-30 12:46

影╱樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警上前規勸強力執法

2019-07-30 17:23

南市抄脫衣酒店 意外查獲偵查佐在店內消費將懲處

2019-07-30 12:03

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

護理之家3人銬綑住民 老翁疑為掙脫慘遭烈火燒死

2019-07-30 13:48

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

台南驚傳人倫悲劇！弟弟疑酒後殺死哥哥

2019-07-30 14:41

不病危了？騙扁黃琪今蓋一塊「大白布」遮臉出庭

2019-07-30 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top