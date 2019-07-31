毒咖啡包濫用首次進濫用榜 首次用毒地點是這裡

2019-07-31 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署今公布每四年調查一次的全國物質使用調查，「混合式毒品」首次進入到107年濫用物質前五名榜單，初次用毒的地點，不再是KTV等娛樂場所，而是在同學或朋友家中，執法單位查緝混合式毒品時，常發現被害人為不小心誤食，調查發現有0.16％曾有發自願性用毒的經驗，三成一為不小心誤食，但調查中有多達四成勾選其他，顯示有特殊的非自願性使用用途，將成為未來瞭解重點。

毒咖啡包、毒奶茶包猖獗，新興毒品嚴重傷害國人健康，食藥署委託台大公衛系教授陳為堅團隊調查，全國物質使用情形，若是以特定物質做一調查，像安毒、海洛因等，發現民眾終生盛行率為1.15％，但一旦加上是否曾使用過混合式毒品，其盛行率提升至1.46％，換算人口我國約有25萬8000人曾有使用過任一種毒品。

食藥署管制藥品組科長徐睿表示，歷年的非法藥物使用排名，混合式毒品首次進入到前五名的榜單中，顯示毒品濫用的生態已開始在轉變，用毒地點過去皆在娛樂場所，但上一次與這一次調查，使用地點都已改至同學或朋友家中，且調查中濫用混合式毒品的男女比並沒有顯著的差異，不過，女性在18歲到44歲使用混合式毒品的比例是高於男性。

陳為堅解釋，混合式毒品的使用地點，可能多是在派對，男女比例本來就相當，相較於過去的毒品使用，多是在男性的特殊聚會場合，因此，這次調查中，若是以個別的毒品種類使用，男性的比例仍比女性高2.5倍，男性在35歲到44歲使用比例最高、女性則是在25歲到34歲。

陳為堅說，調查各種混合性毒品，我國的濫用型態仍以「毒咖啡包」為最多，盛行率為0.18％，其次才是毒奶茶包、糖果包、零嘴包等，檢調單位曾發現過的毒郵票，在這次調查中，並未有人勾選。用毒後的民眾，高達八成二容易對他人出現言語傷害或威脅，其餘還有身體傷害、性暴力。

陳為堅說，混合性毒品因為內容物不明，使用者容易過量致死，這些混合性毒品中含有K他命等，根據研究，K他命濫用者，三年內死亡率將高於一般人，兩大致死原因非別為「過量致死」、「容易引發自殺」。

他說，別以為混合性毒品沒什麼傷害，其傷害可能是一般毒品的好幾倍，希望有關單位以及家長需格外注意，若是有不明的咖啡包或是飲料，千萬別亂喝。