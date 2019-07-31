花蓮銀樓搶案2嫌 警7小時逮人

2019-07-31 13:53 中央社 花蓮縣31日電



花蓮市區昨天發生銀樓搶案，2名男子佯稱購買，以機車接應方式搶走一條價值約14萬元金項鍊逃逸；案發後警方7小時逮獲逃犯送辦。

花蓮警分局副分局長劉永鑫說，花蓮市中山路上一家銀樓遭搶一條金項鍊，經監視器畫面曝光，網友等人協助，很快掌握2男身分；昨晚在宜蘭一家飯店找到涉案吳男，另一嫌犯在返回花蓮火車站時被逮。

2男身上查無金項鍊而有現金，應已變賣。至於犯案動機及其他相關細節，警方將深入調查。