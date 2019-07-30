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弟弟疑酒後誤殺哥哥 南檢認弟弟涉重嫌聲押

2019-07-30 21:45聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市仁德區今天傳出58歲翁姓男子疑似酒後持鈍器，涉嫌敲擊66歲哥哥頭部導致死亡的人倫悲劇，姊姊近午返家打掃時發現，報警處理，翁嫌坦承犯案，警方依殺人罪嫌，台南地檢署檢察官黃榮加下午趕往前往現場，釐清案發經過，並進行相驗，找來凶嫌釐清其死因。案經檢方複訊，認翁犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑為10年以上的重罪，晚間向台南地院聲請羈押。

案經檢方複訊，認翁犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑為10年...
案經檢方複訊，認翁犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑為10年以上的重罪，晚間向台南地院聲請羈押。記者周宗禎／攝影
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殺人檢察官
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