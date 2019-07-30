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桃園平鎮警分局長接地氣 邀里鄰長社區加安居緝毒網

2019-07-30 19:34聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市平鎮警分局分局長李建民上任不到一星期，為了加強警方和各社區聯繫，協助通報打擊相關涉毒問題，還陸續邀集里、鄰長、社區管委會溝通，同時聽取建言。李建民除了宣導安居專案緝毒專案配合事項，並強調警方與各社區管委會聯合成立反毒通報網後，已查獲多起社區住戶涉毒案件，成效頗佳。

平鎮警分局副分局長陳怡誠也表示，高檢署及警政署所規劃的「安居緝毒計畫」執行對象，是以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，另外同步針對犯罪組織及幫派涉毒、群聚施用毒品、青少年易遭引誘聚集施用、毒品交易等涉毒熱點列為重要查緝目標。

李建民說，為了有效執行該專案，打擊吸毒、販毒不法份子，連日以各派出所轄區為單位，邀集區域內的里、鄰長座談，並密集拜訪平鎮區各社區、大廈管委會，聽居民建言和查看社區有無治安死角、檢討改進，並推廣桃園警政APP程式及建立橫向反毒通報網，果然獲得市民朋友高度迴響。

平鎮警分局光是7月間透過各社區、大廈管委會所提供之涉毒情資，查獲毒品件數就有20多件，可見此專案推廣後，成效良好，為了讓市民朋友能夠「居安反毒」，平鎮警方除將持續深入各大社區宣導外，並追查毒品來源及流向，讓市民朋友感受到警方對於緝毒展現出的具體作為及決心，讓掃除毒品公害，絕對不是一句口號。

平鎮警分局分局長李建民（站者）積極加強警方和各社區聯繫。記者鄭國樑／攝影
平鎮警分局分局長李建民（站者）積極加強警方和各社區聯繫。記者鄭國樑／攝影
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