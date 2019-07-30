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外籍人士涉毒案件增多 高檢署：東南亞占大宗

2019-07-30 19:10聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台灣外籍人口越來越多，而台灣高等檢察署分析發現，近年來外籍人士涉毒品案人數逐年增加，其中以泰國人數占最多，5年多來有1705人，其次為越南，接下來依序為印尼、菲律賓、大陸等。

高檢署檢察官王捷拓說，根據數據顯示，外籍人士涉毒案件中，泰國籍人數占最多，自2014年至今年5月共有1705人，其次是越南1505人，第三是印尼籍有634人，第四名是菲律賓籍是221人，第五為大陸有213人。

他說，外籍人士製造、販賣或運輸毒品2012年有41人，增加至去年有189人，今年1至5月也已經有82人被逮，預計今年人數會高達223人。另外，施用毒品部分，也從2012年288人飆升至去年821人，今年則預估會有1010人，其中也是以吸食安非他命為最多，顯示外籍人士涉毒人數逐年增高，不得不重視。他也坦言，如今逃逸外籍移工多，也成為一大隱憂。

王捷拓指出，初犯結果大概這幾年控制還不錯，而今年1到5月施用一、二級毒品外籍人數為110人，占整體施用毒品人數24.7%，比全國比例19.7％還高。他說，部分移工生病、身體不適仍習慣從家鄉寄藥物到台灣，但先不論內含毒品成分，就已違反藥事法輸入偽禁藥，若內含三、四級毒品成分，則會被依毒品罪移送法辦，每年約有百件案件是因此觸法。

他表示，外籍人士販毒給自己人的案件量相當多，尤其是東南亞移工，若同工廠有移工染毒，其他移工也會一起施用；王捷拓說，外籍人士毒品來源有向同鄉購買、或向本地藥頭購買，再者是自行從東南亞以小型郵包方式走私來台。

高檢署檢察官王捷拓。記者林孟潔／攝影
高檢署檢察官王捷拓。記者林孟潔／攝影
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