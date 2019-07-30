親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

重視五眼聯盟情報交換 英新任首相將禁華為？

今年第7號颱風「薇帕」 明恐生成

數據會說話 近年影響台灣最嚴重的毒品是它！

2019-07-30 18:11聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台灣高等檢察署今天發布毒品情勢分析，發現近3年影響台灣最嚴重的毒品是「安非他命」，無論吸食人數、查獲到的製毒工廠均是最多數，其次為K他命及海洛因。

高檢署檢察官王捷拓指出，高檢署去年起成立毒情觀測平台，定期發布正確毒情資料，每季也會發布警示。台灣每年約有9萬人次施用毒品被逮補，換算人數約6萬餘人，變動幅度不大，平均每人一年被抓1.5次。

他說，至今多數第一線偵查人員、大眾認為最氾濫的毒品是K他命，但實際不然，從數據中發現，今年1到5月查獲13座製毒工廠，其中製造安非他命的工廠就有7座之多；施用二級毒品者從2014年2萬4637人，2015年急升到3萬餘人，2016年有3萬5644人，2017年3萬7000人，其中9成5是吸食安非他命，可見安非他命過去幾年悄悄上竄，成為影響台灣最嚴重的毒品。

王捷拓指出，目前危害台灣的三大宗毒品為安非他命、K他命和海洛因，再來就是新興毒品，2016年至2018年中查獲毒品平均有6000多公斤，而今年預估有7000至8000公斤左右，預估量會上升，其中仍是以安非他命、K他命成品為多，而管道路線由以往中國、香港地區，轉向由東南亞地區走私進來為主，和金三角地區製造大量毒品有很大的關聯。

王捷拓說，吸食K他命人數2013年有2萬1000餘人，為歷年來最高峰，近年因積極防治宣導，去年已降至1萬餘人，今年人數也沒有上竄，可見近年防範K他命措施有相當成效。他說，毒品防治並不是只有查緝，而是加上宣導，例如「拉K一時，尿布一世」等，具有相當警示效用，他認為近年有必要加強防治安非他命，政府機關有必要對安非他命危害，投注經費予以宣導。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
分享
高檢署檢察官王捷拓。記者林孟潔／攝影
高檢署檢察官王捷拓。記者林孟潔／攝影
分享

毒品東南亞香港
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

影／走私毒品來台 高檢署警示：來源從中、港變東南亞

2019-07-30 18:38

影╱58歲無業男子打死66歲同住哥哥 警沒找到凶器

2019-07-30 16:47

弟弟疑酒後誤殺哥哥 鄰居：兄弟曾打到叫救護車

2019-07-30 16:04

影╱花蓮2男搶銀樓14萬元金項鍊 過程僅有3分鐘

2019-07-30 15:49

獨／單親媽疑殺死平腦症女兒 檢以殺人罪聲押獲准

2019-07-30 14:42

台南驚傳人倫悲劇！弟弟疑酒後殺死哥哥

2019-07-30 14:41

影城買票成販毒暗語 警抓小蜜蜂查獲26克K毒

2019-07-30 10:48

槍犯獨來獨往 道上無人知曉

2019-07-30 00:40

南投又傳槍聲…摩鐵查毒 警匪槍戰

2019-07-30 00:35

北市今年攔阻詐騙7千萬元 假檢警占4成

2019-07-29 19:21

通緝犯拒查逃逸遭永和警圍捕 被逮還冒用身分

2019-07-29 18:13

高市警北上南投抓販毒集團 開9槍1男子倒地

2019-07-29 17:19

南投得槍瘟！今下午再傳槍響高雄警跨轄追毒駁火

2019-07-29 17:10

桃市議員指控警察幫館長圍事？ 新北警方說話了

2019-07-29 16:47

影／台中太平槍手腿部中彈是誤傳 警方因此鬆了口氣

2019-07-29 15:30

吃屎哥被擊倒是紅色力量操作？詹江村：圍觀者不是幫派

2019-07-29 15:15

妙齡女假藉自由行來台賣淫 幕後集團主嫌竟是退休員警

2019-07-29 14:45

太平中彈住戶不認識開槍嫌 重裝監視器還說要去收驚

2019-07-29 13:45

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16

影╱南投警匪槍戰駁火 嫌犯中槍搶救影片曝光

2019-07-29 20:35
看更多

熱門文章

女打掃浴室驚見「排水孔詭異紅光」釣出專家 網：長知識

2019-07-30 09:59

台中男警疑輕生死亡 警局：深表傷痛

2019-07-30 10:48

嘉義快速道路被撞 雙腿截斷男子昨晚不治離世

2019-07-30 00:15

七月鬼門開！命理師提「4大關鍵」 助你平安渡鬼月

2019-07-30 10:09

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01

石垣島「打撲」沒身故理賠金 法官：死因是肺癌

2019-07-30 04:41

高雄警曾暢談攢千萬 遭控害投資無回被法辦

2019-07-30 00:31

僅憑一張泛黃老相片 玉里警助找回失聯50年海陸同袍

2019-07-30 09:42

登入情侶專屬戀愛APP 男驚見遭戴綠帽

2019-07-30 12:47

出勤沒簽退變虛報加班費 派出所員警貪汙罪送辦不起訴

2019-07-30 16:02

女半夜將面膜貼牆壁 網直呼：別這樣農曆七月要到了

2019-07-29 19:39

挪用2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪

2019-07-30 12:14

老農近午被發現死在田間 疑天熱「中暑」釀禍

2019-07-29 21:07

發現有人溺水 記住這「保命5字」

2019-07-30 09:43

疑賣油給北韓的蒙古油輪被扣留8個月 船員掛布條抗議

2019-07-29 19:09

中和捷運施工騎士對撞亡 「廠商僅罰5千」侯友宜動怒

2019-07-30 12:43

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

退休警重回轄區 仲介陸女賣淫

2019-07-30 00:23

性愛照存檔欣賞 小三辯「不知那男人是誰」獲不起訴

2019-07-30 12:32

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

南市抄脫衣酒店 意外查獲偵查佐在店內消費將懲處

2019-07-30 12:03

不病危了？騙扁黃琪今蓋一塊「大白布」遮臉出庭

2019-07-30 12:02

撿遭棄烏龜回來養 竟害他險惹上牢獄之災

2019-07-30 10:18

男子性侵未遂入獄 假釋期間約少女嘿咻又觸法

2019-07-30 09:39

台南驚傳人倫悲劇！弟弟疑酒後殺死哥哥

2019-07-30 14:41

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

影／遭飆罵「貪汙大王」 楊應雄提告金門議長好大官威

2019-07-30 15:53

影／從網路戰到馬路！直播主拆夥鬧翻 兩派街頭爆衝突

2019-07-30 17:20

「翻舊帳更見動機不純」 華航調職工會幹部無效

2019-07-30 00:31

影╱南投警匪槍戰駁火 嫌犯中槍搶救影片曝光

2019-07-29 20:35

徵信社偷拍法院科長性愛片 江梅綺改判2年

2019-07-30 14:36

「以為真心」嘿咻交歡之後 男女為錢鬧翻互告

2019-07-30 16:38

韓籍母子丟手機報警 熱心民眾早已送交派出所

2019-07-29 19:44

患思覺失調症該找什麼工作？「詛咒聲伴6年」工程師這樣建議

2019-07-30 16:10

槍犯獨來獨往 道上無人知曉

2019-07-30 00:40

律師要醫師預測殺人再犯可能 法官：拿水晶球？

2019-07-30 13:51

獨／單親媽疑殺死平腦症女兒 檢以殺人罪聲押獲准

2019-07-30 14:42

父砍8刀怒殺追求女兒運將 二審再減判6年2月

2019-07-30 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top