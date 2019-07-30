數據會說話 近年影響台灣最嚴重的毒品是它！

2019-07-30 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台灣高等檢察署今天發布毒品情勢分析，發現近3年影響台灣最嚴重的毒品是「安非他命」，無論吸食人數、查獲到的製毒工廠均是最多數，其次為K他命及海洛因。

高檢署檢察官王捷拓指出，高檢署去年起成立毒情觀測平台，定期發布正確毒情資料，每季也會發布警示。台灣每年約有9萬人次施用毒品被逮補，換算人數約6萬餘人，變動幅度不大，平均每人一年被抓1.5次。

他說，至今多數第一線偵查人員、大眾認為最氾濫的毒品是K他命，但實際不然，從數據中發現，今年1到5月查獲13座製毒工廠，其中製造安非他命的工廠就有7座之多；施用二級毒品者從2014年2萬4637人，2015年急升到3萬餘人，2016年有3萬5644人，2017年3萬7000人，其中9成5是吸食安非他命，可見安非他命過去幾年悄悄上竄，成為影響台灣最嚴重的毒品。

王捷拓指出，目前危害台灣的三大宗毒品為安非他命、K他命和海洛因，再來就是新興毒品，2016年至2018年中查獲毒品平均有6000多公斤，而今年預估有7000至8000公斤左右，預估量會上升，其中仍是以安非他命、K他命成品為多，而管道路線由以往中國、香港地區，轉向由東南亞地區走私進來為主，和金三角地區製造大量毒品有很大的關聯。