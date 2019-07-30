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鐵警局獲贈電擊器 第一線執勤增奧援

2019-07-30 18:56中央社 台北30日電

鐵路警察李承翰因公殉職，愛爾麗集團今天捐贈250支電擊器，以供鐵路警察局員警精進配備，設備8月底全數到位。另龍巖集團也捐贈430支電擊器，將於9月底前分發至其他單位。

鐵路警察局今天舉行「愛爾麗醫療集團捐贈鐵路警察局拋射式電擊器 提升員警執勤安全」記者會，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、鐵路警察局長江振茂及愛爾麗醫療集團公益代言大使謝祖武共同出席。

記者會現場安排數名員警進行演訓，模擬與持刀歹徒對峙時，如何使用拋射式電擊器進行制伏程序，過程逼真，扮演被電擊歹徒的員警在現場直呼刺痛。

謝祖武在會中代表愛爾麗集團捐贈250支拋射式電擊器，提供鐵路警察局使用，藉以精進員警裝備，提升員警執勤安全，設備預計8月底前全數到位。

江振茂致詞指出，對於李承翰處理補票糾紛而因公殉職，大家都哀痛不捨；感謝愛爾麗集團及內政部協助捐贈電擊器優先提供鐵警局使用，強化第一線員警執勤能量。

謝祖武隨後表示，今天出席活動有兩種心情，一個是無比沉重，另一個則是無比榮幸，並指李承翰事件發生後，他及愛爾麗集團董事長常如山剛好透過媒體得知此事，常如山當下就決定要捐贈、提升警用設備，他欽佩常如山回饋社會的義舉。

曾在戲中扮演刑警的謝祖武會後受訪時說，當年因戲而與警察有許多互動，認為警察是用生命保護人民，值得大家敬重。

徐國勇致詞指出，他今天也是兩種心情，一來為員警設備精進感到高興，但此笑容也是帶著憂鬱及無限痛苦回憶，一名優秀員警因公殉職，李承翰是顧慮車上乘客安危才未開槍制止嫌犯，因而犧牲性命。

徐國勇表示，愛爾麗集團今天捐贈最新型電擊器，有設計安全插梢、錄影功能及不會造成永久性傷害的電擊強度，讓員警執勤可更大膽地使用配備，以保護民眾及自身安全，警政署也已成立團隊進行相關訓練。

根據警政署提供資料顯示，愛爾麗集團所捐贈250支電擊器，將於8月底前完成配發至鐵警局。另外，龍巖集團所捐贈、添購的430支電擊器計劃於9月底前配發，包括高雄捷運警察隊、桃園機場捷運警察隊、航空警察局、警察專科學校都受惠；最後，中央警察大學也將配發50支作為相關訓練之用。

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