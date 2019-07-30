徐國勇：百分之百支持警察大膽、正確、明智使用警械

2019-07-30 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



內政部長徐國勇今天到宜蘭縣警察局視察，慰勉警察辛勞，並聽取簡報及座談，交換意見。

他受訪時表示，因局長謝進賢剛剛到任，來看看他，聽聽他查賄制暴的想法作法，另外，宜蘭破獲應召站，了解後續整個處理方式，對於應召站，宜蘭以前有一陣子是有點問題，但後來相當好，要維持宜蘭好山好水，宜居宜家的地方，非常適宜居家的地方，宜蘭是一個好地方，以前治安都非常好，必須維持治安好的狀態。

除此外，徐國勇說，今天還去其他單位看，但沒公開，今天到宜蘭縣警察局沒有很正式，感謝警察同仁的辛苦，至於有關電擊槍分發給鐵路警察局，開始使用，也看了演練，相當好，接下來，是配發航空警察局等，每個單位都會給。

徐國勇指出，要讓警察知道使用警械要大膽、正確、明智，像昨天高雄市警察局在南投緝捕歹徒，歹徒開槍，員警立即還擊，「我絕對支持，百分之百支持！」

徐國勇說，販毒危害社會治安，已是非常可惡的行為，還敢對警察開槍，所以，他跟警察同仁講，毫不遲疑地，當下判斷，就要明智大膽的正確使用槍械，昨天員警非常明確地立即還擊，「我都全力支持」，要給警察同仁一些鼓勵。

對宜蘭破獲應召站，徐國勇說，社會總是會有黑暗面，警察就是要把黑暗的一面消弭，但一段時間後，有些不法之徒就想試試警察是否鬆懈，嘗試能不能從中撈取一些不法利益，但警察絕對是繩之以法，絕對不客氣，所以昨天破獲這些都要鼓勵，特別鼓勵，謝謝他們，繼續加強，招待所後續要處理，絕對不容許這些事件再度發生。