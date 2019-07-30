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國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35聯合報 記者李奕昕╱即時報導

位於台北市昆陽街的國防部軍備局生產製造中心第202廠，今天下午2點半發生火災，消防隊獲報到達半小時內撲滅火勢，起火地點是光華營區的3層樓辦公室，燃燒面積約15平方公尺，人員已疏散，無人傷亡。

國防部軍備局生產製造中心第202廠發生火災，消防隊撲滅火勢，檢視燃燒面積約15平...
國防部軍備局生產製造中心第202廠發生火災，消防隊撲滅火勢，檢視燃燒面積約15平方公尺，無人傷亡。記者李奕昕／翻攝
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