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獨／單親媽疑殺死平腦症女兒 檢以殺人罪聲押獲准

2019-07-30 14:42聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市林姓女子涉嫌殺害自己罹患平腦症的女兒，檢察官28日相驗遺體後，29日向法院...
台中市林姓女子涉嫌殺害自己罹患平腦症的女兒，檢察官28日相驗遺體後，29日向法院聲押獲准。圖／本報資料照片
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台中市林姓女子是單親媽媽，獨力撫養兩個女兒，27日下午林女疑因不堪照顧壓力，涉嫌對兩名女兒餵食安眠藥後，欲上吊尋短，林女前夫獲報到場時，林女的11歲女兒已無生命跡象，林女與13歲大女兒經送醫後無大礙，林女經醫院評估後，留院觀察，檢察官認為林女病況已穩定，訊問後以林女涉殺人重罪，為保全證據，昨晚向台中地院聲押獲准。

林姓女子涉嫌在27日殺害自己罹患平腦症的女兒，林女因犯後情緒一直不穩定，被檢警安排在童綜合醫院治療，經醫院評估後，林女昨天病情已穩定，可以出院，檢方馬上開偵查庭，訊問林女，並認為林女涉嫌殺人重罪，屬與死刑、無期徒刑、最輕本刑5年以上有期徒刑，加上林女有尋短念頭，為保全證據，昨天晚間向台中地院聲請羈押，法院審理後裁定羈押。

林女涉嫌殺害女兒一案，全案在28日下午已由承辦檢察官柯學航會同法醫、家屬相驗遺體，發現少女頸部有溝痕，並指示31日解剖複驗，查明少女是因服用藥物過量致死，還是窒息身亡。

據調查，林女（42歲）已離婚，從事美甲業，獨力扶養13歲、11歲的女兒，小女兒從出生就患有平腦症，無自理能力，平時都是由外籍幫傭協助，27日下午4時許，疑因林女不堪壓力，加上外籍幫傭要返國，萌生尋短念頭，寫好遺書後，欲帶兩名女兒一起尋短，三人被林女前夫發現時，都已上吊，警消到場時，林女小女兒已無生命跡象，明顯死亡未送醫，檢方28日相驗遺體後，依殺人罪偵辦。

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