假傳總統官邸修繕逾億 退伍軍人遭送辦

2019-07-30 13:42 中央社 台北30日電



家住桃園市年約5旬的朱姓退伍軍人日前在臉書張貼「蔡英文修官邸1億2000萬」的不實圖文，刑事局受理總統府報案偵辦，於昨天通知朱男到案，他供稱轉貼發文並不知內容真偽。

刑事局11日接獲總統府政風室來函檢舉，指稱一名朱姓網友日前在臉書發文張貼「蔡英文修官邸1億2000萬 超前三任16年總和8000萬 買車4000萬」的不實圖文資訊，請求警方偵辦此假訊息案。

警方依據檢舉函內容調查了解，轉發假訊息的桃園市朱姓男網友年約5旬，為退伍軍人，也是發文的臉書帳號使用者，觀察其過往發文言論色彩偏藍。

經通知到案說明後，朱男昨天供稱，自己先前是從別處網路看到此圖文，對於內容感到相當氣憤，隨後才轉貼發文在自己臉書上，但他並不清楚內容真偽。

全案詢後將相關卷證函請桃園市警察局，依違反社會秩序維護法移送桃園地院簡易庭裁處。

刑事局呼籲，民眾針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」的原則處理，並提醒製造、散布不實消息者，將依社維法第63條規定，散布謠言足以影響公共安寧者，可處三日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

針對總統官邸整修一事，總統府發言人張惇涵在今年3月時就對外表示，有關總統府及總統寓所維護修繕等經費，都在總統蔡英文就任前，由前屆馬政府編列1億237萬6000元的預算，是第14任總統副總統辦公區域、寓所及總統府房屋建築養護等，預算金額及科目內容。

張惇涵說，這在105年度中央政府總預算相關資料中可查詢，對於外界指稱總統官邸花費上億元整修，完全是不實指控，請勿再散播謠言，做假新聞幫兇。