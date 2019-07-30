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影城買票成販毒暗語 警抓小蜜蜂查獲26克K毒

2019-07-30 10:48聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市刑大在今年6月初查獲涉嫌吸食毒品的藥腳，透過藥腳得知陳姓男子是受雇販毒集團的「小蜜蜂」，並利用手機通訊軟體微信，以販售影城電影票、飲品為暗語，販售k他命與毒品咖啡包，檢警獲報後展開蒐證，並利用該名藥腳約出陳，順利在6月5日下午約出陳交易，並查獲k毒26餘公克，台中地檢署今偵結，將陳依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

起訴書指出，陳姓男子（37歲）是販毒集團聘請負責運毒的「小蜜蜂」，平常以手機微信通訊軟體與上游以「影城」為暱稱、身分不詳的男子聯繫，安排收、交貨事宜。全案因台中市刑大在今年6月初，查獲另名藥腳，透過該藥腳提供在手機發布的微信廣告訊息，得知有不特定人涉販毒，因此要求藥腳配合查緝。

販毒集團在微信上刊登的廣告，都以買電影票為暗語，兩人票代表k毒2公克、四人票為4公克，各式飲品例如BV特調等，就是摻有包括k他命與其他不明成分的毒品咖啡包。

配合檢警調查的藥腳在今年6月5日下午以微信傳訊暱稱「影城」的身分不明男子，相約在北區的汽車旅館交易毒品，隨後陳接獲「影城」的指示後，先前往東區力行國小附近拿取毒品，隨後再到北區交易，陳在交易時被警方人贓俱獲，查獲k他命與毒品咖啡包60包，總計k他命純重26.3公克。

陳在警詢時承認涉案，檢警再繼續追查上游，發現陳提供的上游情節可信度不高，因此無查獲其他上游正犯或共犯，全案今偵結，將陳依涉犯毒品危害防制條例罪嫌起訴。

台中市陳姓男子受雇販毒集團擔任運毒工作，檢警今年6月間查獲他，全案今依違反毒品危...
台中市陳姓男子受雇販毒集團擔任運毒工作，檢警今年6月間查獲他，全案今依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。圖／本報資料照
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