騎車途中心肌梗塞路人幫急救 他感謝不知名的貴人

2019-07-30 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「我不知道妳是誰，但非常謝謝妳！」台中市52歲曾姓男子日前騎自行車上坡時，突然昏倒在路中央、無生命跡象，幸路人經過緊急為他施作CPR，再交由趕至現場的119救護員處置AED電擊並送醫，確診急性心肌梗塞，心臟冠狀動脈有4處阻塞，血液嚴重「塞車」，必須「開心」做繞道手術救回一命，目前已出院恢復良好。

光田綜合醫院心臟血管外科主任郭達智指出，心肌梗塞主要可透過內科置放支架來改善，當阻塞位置不適合放支架就必須手術。患者病發當下昏倒無生命跡象，患者真的非常幸運遇到民眾伸出援手，而且還會立即施做心肺復甦術，套一句年輕人電玩用語是遇上強大的「補師」，同時救護員也趕抵即時搶救，最後在醫療團隊救治手術順利，才有這麼好的癒後，非常幸運。

曾男說，自己對意外發生過程無印象，只記得傍晚外出騎自行車運動，下一秒有意識就已在醫院病房中，但聽警方說明得知，就在他昏倒時有熱心的路人幫他做心肺復甦術，加上外埔分隊救護員江政憲、替代役男黃俊傑在很短的時間內趕到現場接手，接手急救電擊，再送往光田綜合醫院緊急手術，才能非常幸運的康復，且幾乎無神經學傷害。

他想向幫助自己的人道謝，只是員警說路人很低調，並未留下任何聯絡方式，而救護人員第一時間到場時，見有3、4人圍繞著他，當下施做CPR的是1名年輕的女子，可是救護員搶救生命十萬火急，也不知道女子的身分。曾先生說，「救我的人可能也不想被打擾，我不強求知道他們的身分，只想感謝整個過程中幫助我的所有人。」

郭達智解釋，患者心臟4處冠狀動脈主幹枝及分枝阻塞皆逾70%，病況嚴重。以公路比擬血管，患者的血管高速公路(主幹枝)嚴重坍方塞車，好不容易經過的車流要走到一般道路(分枝)卻也遇嚴重回堵，利用氣球擴張術或置放血管支架的風險高，無法疏通車流，此時須做繞道手術，另闢道路疏通車流，病患一共另建3條新血管。

郭達智解釋，高血壓、高血糖、高血脂是心肌梗塞的危險因子，不過促發心肌梗塞、壓垮駱駝的最後一根稻草的誘發因子卻被許多患者所忽略，誘發因子包含氣溫高低，像多數人知道天冷會誘發心肌梗塞，卻比較不留意炙熱的夏季高溫或是出入冷氣房的瞬間。

工作過累、瞬間高勞動體力工作、短期高壓力工作、大量飲酒、情緒激動、緊張或瞬間刺激性的遊樂設施，甚至吸毒等等，都是心肌梗塞的誘發因子。主要會引起人體交感神經起伏波動，血壓升高、心率加快、血管收縮，讓原本就因三高而阻塞、濃稠的血液在瞬間形成血栓梗塞，或脆弱的血管壁破裂而昏迷。