北市今年攔阻詐騙7千萬元 假檢警占4成

2019-07-29 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



根據台北市警察局統計，假冒公務機關的財損金額，位居各類詐騙案件首位占41.71%，其次為投資詐欺14.78%，再其次為愛情交友5.39%。台北市警察局今天下午，在市警局6樓第邀請北市各金融機構總行代表參加會議，會中警方除分析近來發生鉅額詐騙態樣及邀請攔阻有功人員共同分享攔阻成功經驗外，並再次強化金融機構行員對於研判受騙民眾情境分析，以提升關懷提問能力，希望建構金融機構與警察機關合作通報聯防，以共同防止詐騙案件再次發生，並保障民眾財產安全，台北市今年上半年，成功攔阻詐騙案件計148件，金額高達新臺幣7411萬4857元。

市警局指出，近年來新型態詐欺犯罪樣態多起，「反詐騙」已成為當前治安的重點工作，近期台北市發生的假檢警「境外匯款」詐騙，統計被害人年齡大多在50歲以上，事業有成、富有積蓄、獨自在家容易接到詐騙電話，沒有加以查證就按照歹徒指示交付現金或匯款，不但造成財產損失，也增加對自身生活環境之惶恐。

警方分析近幾起重大詐騙案件，歹徒使用如出一轍的詐騙手法，先隨機撥打市內電話或手機門號，假冒醫療院所、電信局或銀行人員名義，以個人資料遭冒用，再轉接假冒警察、檢察官，佯稱被害人涉及刑案、多次傳喚未到，要求配合辦案、監管帳戶、交付現金或匯款以證明清白，不配合就要收押等。此外，歹徒為避免銀行發現可疑情形，還會以偵查不公開為由，引導被害人若有行員詢問領款用途，要以公司購置機具、投資、子女結婚、家中買房子等理由搪塞行員。民眾因對司法程序不甚瞭解，很容易掉入詐騙陷阱而渾然不知。

警方表示，金融機構是第一線接觸被害民眾的人員，如果金融機構行員能即時察覺異狀，並通報警方到場協助查證與護鈔，必能及時遏止詐騙案件。市警局在會中特別提醒，警察、檢察官絕對不會利用電話辦案，更不會以監管帳戶為由，要求交付現金、存摺、提款卡或匯款。

另外警方也針對近來新興「假交友結合假投資」詐騙手法呼籲，此類被害族群多為多金熟女，歹徒的詐騙手法，利用網路聊天軟體，以帥氣的照片假扮高富帥外籍男子，藉以引誘具有經濟基礎的中年熟女或單親媽媽為對象，透過聊天通訊軟體向對方早晚噓寒問暖，以溫情攻勢取得被害人信任後，再以郵寄包裏須繳交稅金或投資獲利共築美好未來等理由，誘騙被害人匯款到境外，透過有計劃性和目地性的對女性進行詐財騙色！

警方提醒民眾，網路為虛擬空間，利用網路交友要特別謹慎小心，尤其是談及金錢，一定要提高警覺，若接獲任何可疑來電或遇到可疑網友，應保持冷靜，並立即撥打165、110查證、報案，以免類似詐騙案件再度發生。