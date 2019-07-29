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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

南投得槍瘟！今下午再傳槍響高雄警跨轄追毒駁火

2019-07-29 17:10聯合報 記者賴香珊╱即時報導

高雄市刑警大隊偵辦毒品案，其偵二隊幹員今跟監至南投縣南投市某汽車旅館，警方下午動員進房逮人，林姓毒嫌因此亮槍，且疑因開槍拒捕，警方開槍還擊，打中其左手、右腳和腹胸等部位，後通報119緊急送醫，目前生命跡象穩定，但傷勢較複雜預計移送台中市醫院開刀。

警方調查，高市刑大偵二隊偵辦毒品案循線跟監林姓毒嫌等5人，確認3男2女昨入住汽車旅館後，於今凌晨也入住等待時機逮人，今下午1時許動員攻堅，未料林拒捕，且持槍向警開了2槍，警才回擊9槍並擊中林，後壓制另4名同夥。

南投縣消防局指出，下午1時許獲報南投市有人槍傷，即派遣鳳鳴分隊救護車馳援，抵達該汽車旅館，經初步傷檢確認，該名傷者僅穿著四角褲，其左手、右腳和腹部和胸部等至少4處傷勢，但意識清醒，還能行走，之後急送南投醫院救治。

衛生福利部南投醫院洪世昌副院長表示，該傷者到院前意識清楚，身上有多處開放性傷口，包括左上臂、右小腿和軀幹部位，經初步診斷，疑有金屬物遺留在腹腔內，左上臂骨折，傷情狀況較複雜，需進一步評估手術之進行，後續將轉院至中國醫藥大學附設醫院治療。

而台中縣太平槍擊案，昨晚追緝賴姓開槍嫌犯在南投埔里攔截圍捕，雙方開槍，現場槍聲大作，賴最後疑開槍自戕，明將解剖確認死因，案件還沒落幕，今下午就又傳高雄警方到南投市駁火，基層員警大嘆「南投躺著也中槍，根本得槍瘟」。

高雄警方跟監林姓毒嫌至南投市某汽車旅館，攻堅時遭開槍拒捕，開槍還擊且擊中林男，後...
高雄警方跟監林姓毒嫌至南投市某汽車旅館，攻堅時遭開槍拒捕，開槍還擊且擊中林男，後將其送醫救治。圖／讀者提供
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高雄警方跟監林姓毒嫌至南投市某汽車旅館，攻堅時遭開槍拒捕，開槍還擊且擊中林男，後...
高雄警方跟監林姓毒嫌至南投市某汽車旅館，攻堅時遭開槍拒捕，開槍還擊且擊中林男，後將其送醫救治。圖／讀者提供
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高雄警方跟監林姓毒嫌至南投市某汽車旅館，攻堅時遭開槍拒捕，雙方因此駁火，林最後中...
高雄警方跟監林姓毒嫌至南投市某汽車旅館，攻堅時遭開槍拒捕，雙方因此駁火，林最後中彈送醫。記者黑中亮／攝影
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汽車旅館毒品
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