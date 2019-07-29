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影／台中太平槍手腿部中彈是誤傳 警方因此鬆了口氣

2019-07-29 15:30聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台中市太平區昨晚發生民宅槍擊案，涉嫌開槍的賴姓男子沿國道南下逃亡，警方追緝而尾隨在後，晚間十時許在南投縣埔里鎮愛蘭橋附近攔截圍捕，賴男頭部中彈亡；今經初步相驗，賴全身僅1處槍傷，彈孔從右太陽穴貫穿至左耳下方，應為近距離射擊所致，腿部中彈則是誤傳；但究竟是開槍自戕或遭擊斃，仍待明下午進一步解剖確認。

台中和埔里警方昨晚至今天凌晨即封鎖案發現場，經槍戰模擬和彈道比對，並蒐集相關跡證後，作案車輛和犯案槍枝均由台中市警局鑑識中心帶回台中保存，賴男遺體則存放在埔里基督教醫院太平間，今由南投檢方勘察，且率法醫驗屍。

而南投地檢署檢察官今上午先赴台中勘驗作案車輛，針對彈道勘驗比對結果，基於偵查不公開不多作表示；但據瞭解，賴所駕駛的賓士車4個車輪全被射破，引擎蓋、水箱等車身也有多處彈孔，駕駛座玻璃係遭擊破碎裂，應非槍擊造成。

南投檢方午後抵赴埔基太平間，初步相驗確認賴男僅頭部中彈，因傷口小應屬近距離擊發所致，子彈由右太陽穴進，從左耳下方貫穿而出，而全身就1處槍傷，腿部中彈應是誤傳；但是自戕或擊斃未有定論，檢方排定明下午2時解剖確認真正死因。

針對外界一度傳出賴男除頭部中彈外，腿部也有槍傷，據瞭解，初步確認是誤傳後，主導辦案且開槍的台中警方也暫時鬆了一口氣，因賴身上若有其他彈孔，被外界質疑遭警擊斃的機率恐大增，而開槍警「寫報告事小，就怕又挨告」。

另賴男親友今也戴著口罩低調現身太平間，面對媒體詢問表示「不關你事，謝謝」，得知賴的遺體須移往南投殯儀館等待解剖，今還無法領回，顯得有些錯愕，見賴男被殯葬人員推出欲移上車時則平緩輕喚「哥，上車喔！」之後就陪同前往殯儀館。

台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭圍捕後疑舉槍自戕，賴男親友低調現身等...
台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭圍捕後疑舉槍自戕，賴男親友低調現身等候相驗結果。記者賴香珊／攝影
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台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，經初步相驗...
台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，經初步相驗為近距離槍傷。圖／讀者提供
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台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，經初步相驗...
台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，經初步相驗為近距離槍傷。圖／讀者提供
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台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，經初步相驗...
台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，經初步相驗為近距離槍傷。圖／讀者提供
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台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭圍捕後疑舉槍自戕，賴男親友低調現身等...
台中市賴姓男子在太平區犯下槍擊案後，在埔里遭圍捕後疑舉槍自戕，賴男親友低調現身等候相驗結果。記者賴香珊／攝影
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埔里槍擊

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