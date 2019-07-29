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妙齡女假藉自由行來台賣淫 幕後集團主嫌竟是退休員警

2019-07-29 14:45聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭檢警破獲賣淫集團，檢方日前獲報宜蘭應召業者以通訊軟體媒介攬客，外送短期來台的大陸女子到旅館賣淫，卻意外發現集團首腦竟是宜蘭潘姓退休員警，檢警連同涉案的吳姓女子、大陸籍陳男，依法將3人聲請羈押禁見，後續將追查其他涉案人。

檢警今年初接獲線報，不法賣淫集團疑由一名潘姓退休偵查佐、吳姓女子及多次持觀光簽證來台的大陸籍陳男主持，該集團以「微信」（WeChat）等通訊軟體網上招募陸籍妙齡女子，以來台進行醫美或短期自由行的名義簽證入境，趁機從事短期賣淫工作，賣淫地點大多在礁溪溫泉旅館及私人民宅，每節30分鐘，收費平價約2000元上下。

宜蘭地檢署指派陳怡龍檢察官專責偵辦，日前見時機成熟，與李頲翰檢察官共同指揮法務部調查局新北市調查處、宜蘭縣調查站、宜蘭縣政府警察局、新北市政府警察局新店分局及內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊等機關，共同搜索礁溪鄉溫泉旅館等14個處所，查獲2賣淫集團所經營以陸籍女子為賣淫主力的應召站，扣得筆記型電腦、帳冊、花名冊、保險套及新台幣、人民幣、港幣約300萬元現金等物。

經訊問被告及證人後，潘姓退休偵查佐、吳女及中國籍陳男涉犯刑法妨害風化，及違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例等嫌疑重大，地檢署向法院聲請羈押禁見獲准，繼續追查其涉案人。

宜蘭檢警破獲賣淫集團，幕後主嫌竟是退休員警，招攬大陸妙齡女子假藉自由行來台從事賣...
宜蘭檢警破獲賣淫集團，幕後主嫌竟是退休員警，招攬大陸妙齡女子假藉自由行來台從事賣淫。 記者戴永華／攝影
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賣淫溫泉旅館

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