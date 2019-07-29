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台中太平槍擊案歹徒遭擊斃或自轟？ 檢警勘驗中

2019-07-29 12:35聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台中市賴姓男子昨晚在太平區新安街上某民宅連開3槍後逃亡，台中警方循線追緝至南投縣埔里鎮台14線愛蘭橋附近攔截圍捕，雙方均有開槍，警方破車門發現賴頭部中彈，送醫後不治；究竟是開槍自轟尋短或駁火中彈，待下午檢方相驗。

而賴逃亡時曾透過手機與叔叔視訊，哭泣請叔嬸代為照顧其女兒後，循國道開車赴南投埔里疑欲找其前妻，唯昨晚10時許駕車至埔里愛蘭橋附近停等紅燈，尾隨在後的台中警方見機不可失，即以偵防車趨前包夾，後駁火而槍聲大作。

警方待車內無動靜後趨前查看，發現賴男已中彈倒臥駕駛座，立刻通報119將其送醫搶救；救護人員則表示，到場時隨即將受傷男子抬上擔架，並施作CPR，且將其緊急送往埔里基督教醫院搶救，但到院前仍未能恢復生命跡象，最後仍不治。

台中和埔里警方昨晚至今天凌晨封鎖案發現場，進行槍戰模擬和彈道比對，完成蒐證後，作案車輛則由台中警方拖回太平分局，賴男遺體則放在埔基醫院太平間；南投檢方今上午先前往台中勘驗作案車輛，中午前後則趕赴埔基相驗賴男遺體。

據瞭解，警方昨晚包夾賴男車輛，對空鳴槍後，聽到車內傳出槍響，即群起向該車開槍，其中4個車輪全被射爆，引擎蓋、水箱等位置也有多處彈孔；警方則表示，基於偵查不公開不多作表示，相關彈道、證物等相關也還在勘驗調查中。

賴姓男子犯下台中太平槍擊案，遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，檢警目前進行相驗。圖／讀...
賴姓男子犯下台中太平槍擊案，遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，檢警目前進行相驗。圖／讀者提供
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賴姓男子犯下台中太平槍擊案，遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，檢警目前進行相驗，賴男家...
賴姓男子犯下台中太平槍擊案，遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，檢警目前進行相驗，賴男家屬則在旁等候。記者賴香珊／攝影
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賴姓男子犯下台中太平槍擊案，遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，檢警目前進行相驗。記者賴...
賴姓男子犯下台中太平槍擊案，遭警方追緝圍捕後疑舉槍尋短，檢警目前進行相驗。記者賴香珊／攝影
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