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美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少11人倒地受傷 民眾驚慌逃竄

為逮槍擊嫌犯 台中女警時速180公里狂飆

2019-07-29 10:50聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平警分局偵查隊女偵查佐鄭惠婷為了逮捕任務，一路以時速180公里狂飆。圖／...
台中市太平警分局偵查隊女偵查佐鄭惠婷為了逮捕任務，一路以時速180公里狂飆。圖／取自臉書
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台中市賴姓男子昨在太平區槍擊民宅後逃逸，警方為逮捕他，出動4輛車一路追緝。其中太平警分局偵查隊女偵查佐鄭惠婷為了逮捕任務，一路以時速180公里從台中市區追到清水，再飆至南投埔里；和她同在偵查隊服務的丈夫陳正維在隊部也為她捏了一把冷汗。

鄭惠婷昨凌晨完成任務返隊後，呼了一口氣說「我一路開180耶，那個人真的不要命了！」她在接獲緝捕槍擊嫌犯任務後，和小隊同仁立即掌握賴的身分展開追緝。

因為同仁在車上需看地圖，小隊長也隨時與長官連繫，開車的任務自然落在她身上。鄭惠婷能有這樣的駕車技術，和她曾任副總統呂秀蓮等多人的隨扈有關，當時她受過開車的訓練也實際開過車，「駕車技術對我不難」。

鄭惠婷的丈夫陳正維同是偵查隊偵查佐，他因任務不同先返隊，但老婆沒回來，他也一直守在隊部上，直到夜深了才先返家看顧尚僅1歲餘的幼兒。

據了解，鄭惠婷飆的快，一路從台中飆至清水，但賴嫌「沒有目標的四處亂開」一下又轉向南投，所幸有其他同仁守在中清路交流道，可以從中途再接力追上賴，後來也才在埔里圍住賴。

鄭惠婷的父親以往也曾在太平警分局服務，對於自己有超越一般女性的勇敢，能逛飆追緝歹徒，她微笑說：「可能和從小有個警察父親有關吧！」。

槍擊埔里台中市警察

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